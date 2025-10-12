হিরো আলমের ওপর হামলার নেপথ্যে স্ত্রী রিয়া মনি

হিরো আলমের ওপর হামলার নেপথ্যে স্ত্রী রিয়া মনি
রাজধানীর আফতাব নগরে হামলার শিকার হন কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হিরো আলমের অনুসারীরা বলছেন, সেই হামলার নেপথ্যে রয়েছেন হিরো আলমের স্ত্রী রিয়া মনি।
ওই ঘটনার পর হিরো আলম জানিয়েছিলেন, তাকে মারধর করা হয়েছে। বেশ কয়েকজন এসে তাকে মারছিল আর বারবার বলছিল, তিনি কেন নির্বাচনে দাঁড়ান। এরপর ওই ব্যক্তিরা তাকে অন্ধকারে নিয়ে গিয়ে মারধর করে ও হত্যার চেষ্টা চালায়।
ওই দিন গুরুতর আহত হন আলম। এমনকি পিটিয়ে তার স্মার্টফোনটিও ভেঙে ফেলে অভিযুক্ত আরেক কনটেন্ট ক্রিয়েটর ম্যাক্স অভি। আশপাশের মানুষেরা আলমকে হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনায় ম্যাক্স অভি ও হিরো আলমের কথিত প্রেমিকা কনটেন্ট ক্রিয়েটর মিথিলাসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন আলম। গত ৫ অক্টোবর বাড্ডা থানায় করা মামলায় ম্যাক্স অভিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
তবে হিরো আলমের অনুসারীদের একাংশ মনে করছেন, এ ঘটনার নেপথ্যে রয়েছেন আলমের স্ত্রী রিয়া মনি। তাদের ভাষ্য, কিছুদিন আগে যখন হাতিরঝিলের একটি বাসায় স্থানীয়রা ম্যাক্স অভিকে পিটুনি দেয়, তখন রিয়া মনি তাকে বাঁচাতে এগিয়ে যান। আর হিরো আলম যখন হামলার শিকার হলেন, তখন রিয়া মনি আলমকে বাঁচাতে যাননি। এমনকি তার চোখে পানিও দেখা যায়নি। এ থেকে কী বোঝা যায়?
