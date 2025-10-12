  2. বিনোদন

জীবনানন্দ দাশ স্মরণে থিয়েটার ফ্যাক্টরির উৎসব

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৪ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
নাট্যদল থিয়েটার ফ্যাক্টরির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আগামী ২০ অক্টোবর। ২২ অক্টোবর কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুবার্ষিকী। এ উপলক্ষে ১৮ থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত ‘জীবনানন্দ দাশ স্মরণোৎসব ও থিয়েটার ফ্যাক্টরির অষ্টম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী’ শিরোনামে পাঁচ দিনব্যাপী নানা আয়োজন সাজিয়েছে থিয়েটার ফ্যাক্টরি।

১৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় মহিলা সমিতিতে ‘কমলা রঙের বোধ’ নাটকের প্রদর্শনী দিয়ে শুরু হবে আয়োজন। কবি জীবনানন্দ দাশের জীবন ও কর্ম অবলম্বনে রচিত নাটকটি রচনা ও নির্দেশনা দিয়েছেন অলোক বসু। এ বছরের মে মাসে উদ্বোধনী প্রদর্শনী হয়েছিল নাটকটির। নাটকের আখ্যান রচিত হয়েছে জীবনানন্দ দাশের জীবন ও সাহিত্যকৃতিকে উপজীব্য করে। আজকের তরুণ প্রজন্ম কবি জীবনানন্দ দাশকে কেমন করে দেখেন, সেই দেখাকে এ নাটকে মেলানো হয়েছে কবি জীবনানন্দ দাশের সময়ের সঙ্গে। নাটকটিতে অভিনয় করবেন দীপু মাহমুদ, আরিফ আনোয়ার, কে এম হাসান, আশা আক্তার, বিপাশা সাইদ, মুনমুন খান, সুভাষ সরকার, আকলিমা আক্তার প্রমুখ।

১৯ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় থিয়েটার ফ্যাক্টরির মহড়াকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে আড্ডা অনুষ্ঠান ‘আমাদের জীবনানন্দ’। ২০ অক্টোবর একই স্থান ও সময়ে থিয়েটার ফ্যাক্টরি উদ্যাপন করবে তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ২১ ও ২২ অক্টোবর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার হলে সন্ধ্যা ৭টায় প্রদর্শিত হবে কমলা রঙের বোধ নাটকের আরও দুটি প্রদর্শনী।

পাঁচ দিনব্যাপী এই আয়োজন নিয়ে অলোক বসু বলেন, ‘‌জীবনানন্দ দাশের স্মরণে তাকে নিয়ে নির্মিত ‌‌‘কমলা রঙের বোধ’ নাটকের তিনটি প্রদর্শনী করব। ১৯ তারিখ ‘আমাদের জীবনানন্দ’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে কবিকে নিয়ে কথা বলবেন অতিথিরা। মূলত নাটকের মানুষেরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জীবনানন্দ দাশকে বর্ণনা করবেন। কবিতা আবৃত্তি হবে। এ ছাড়া ‘কমলা রঙের বোধ’ নাটকের প্রতিটি প্রদর্শনীতে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। প্রদর্শনী শেষে জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে কথা বলবেন তারা। ২০ অক্টোবর থিয়েটার ফ্যাক্টরির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে থিয়েটার আড্ডার আয়োজন করা হচ্ছে। সেখানে দলের সবাই থাকবেন। থাকবেন বিভিন্ন নাট্যদলের সদস্যরাও।’

২০১৭ সালে যাত্রা শুরু করে থিয়েটার ফ্যাক্টরি। ৮ বছরে দলটি মঞ্চে এনেছে পাঁচটি নাটক।

