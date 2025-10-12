কলকাতায় ঈশ্বরের আসনে অমিতাভ, হলো চল্লিশা পাঠ

কলকাতায় ঈশ্বরের আসনে অমিতাভ, হলো চল্লিশা পাঠ
বলিউডের মহাতারকা অমিতাভ বচ্চন। শুধু পর্দার অভিনেতা নন ভক্তদের হৃদয়ে তিনি দেবতার আসনে থাকেন। অমিতাভের ৮৩তম জন্মদিনে কলকাতার একদল অনুরাগী তাকে ঘিরে করলেন দারুণ এক আয়োজন। অল বেঙ্গল অমিতাভ বচ্চন ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে অভিনেতার জন্মদিনে অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ পূজা।
ধূপধুনো ও ফুল চন্দনে সাজানো হয় ‘বিগ বি’র মূর্তি
এই ক্লাবের সম্পাদক সঞ্জয় পাতোদিয়া অমিতাভের অন্ধভক্ত হিসেবেই পরিচিত। প্রতি বছরই এই পূজার আয়োজন করেন তিনি। শুধু তাই নয়, হনুমান চল্লিশার আদলে তিনি তৈরি করেছেন ‘অমিতাভ চল্লিশা’। সেখানে পাতায় পাতায় স্থান পেয়েছে বচ্চন বন্দনা। প্রতি জন্মদিনে নিয়ম করে পাঠ করা হয় এই চল্লিশা।
সঞ্জয় জানান, তিনি বহুবার গিয়েছেন মুম্বাইয়ে অমিতাভের বাড়ি ‘জলসা’তে। তার প্রবেশও একপ্রকার উন্মুক্ত। জন্মদিনে তিনি ও তার ক্লাবের সদস্যরা অমিতাভের দীর্ঘ জীবনের কামনায় কলকাতার কালীঘাট মন্দিরেও বিশেষ প্রার্থনা করেন।
এদিন ক্লাবের পক্ষ থেকে ৮৩ জন দরিদ্র শিশুর হাতে শিক্ষা সামগ্রীও তুলে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে অমিতাভ বচ্চনের জন্মদিন রূপ নিল পূজা, শ্রদ্ধার উৎসবে। সেখানে ঈশ্বরের আসনে বসানো হল হিন্দি সিনেমার শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চনকে।
