সারজিসকে ঘুমের ওষুধ খেতে বললেন প্রিন্স মাহমুদ
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। তাকে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমানোর পরামর্শ দিলেন দেশের প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকার প্রিন্স মাহমুদ। সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক পোস্টে রোববার দুপুরে তিনি এ পরামর্শ দেন।
প্রিন্স মাহমুদ লিখেছেন, ‘স্নেহের সারজিস, তোমার সম্ভবত ঘুম কম হচ্ছে। পারস্পরিক সম্পর্ক অবনতি মানসিক চাপ উদ্বেগ, অনিদ্রা অস্থিরতার কারণে সৃষ্ট বিষণ্ণতায় আর আবেগজনিত জটিলতায় ভুগছ বলে ধারণা করছি। ডাক্তারের পরামর্শমত রিভোট্রিল ২ এম জি বা লেক্সোটানিল খেয়ে দেখতে পারো।’
জুলাই আন্দোলনে কেবল ফেসবুকেই সরব ছিলেন না প্রিন্স মাহমুদ। আন্দোলনরত ছাত্রদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে রীতিমতো পথে নেমেছিলেন তিনি। প্রতিবাদে রবীন্দ্র সরোবর থেকে শহীদ মিনারে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন এই গানের কবি ও সুরস্রষ্টা।
গত ৫ আগস্ট স্বৈরাচার পতনের পরও সামাজিক নানান অসঙ্গতি নিয়ে সোচ্চার এই শিল্পী। মাঝে সরকারের একটি কমিটিতে ডাক পেয়ে বিনয়ের সঙ্গে তা ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি।
