সাবেক স্বামীর বই নিয়ে ক্ষেপেছেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

সাবেক স্বামীর বই নিয়ে ক্ষেপেছেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স
সাবেক স্বামী কেভিন ফেডারলাইনের নতুন আত্মজীবনীতে নিজের বিরুদ্ধে করা অভিযোগে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মার্কিন গায়িকা ব্রিটনি স্পিয়ার্স। বইটিতে তার সন্তানদের নিয়ে ব্যক্তিগত বিষয় প্রকাশ করায় তা ‘অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও ক্লান্তিকর’ বলে মন্তব্য করেছেন এই বিশ্ববিখ্যাত পপ তারকা।
কেভিন ফেডারলাইনের স্মৃতিকথা ‘ইউ থট ইউ নিউ’ প্রকাশিত হবে আগামী ২১ অক্টোবর। তার আগেই নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা বইটির একটি অংশ প্রকাশ করেছে। সেখানে ফেডারলাইন দাবি করেছেন, একসময় তাদের সন্তানরা ঘুম থেকে জেগে দেখেছিল ব্রিটনি নাকি হাতে ছুরি নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।
বইয়ের শেষের দিকের এক অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন, ‘সময় ফুরিয়ে আসছে, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এক সংকটের দিকে। যদি পরিবর্তন না আসে, তাহলে খারাপ কিছু ঘটবে। আমি ভয় পাচ্ছি, আমাদের ছেলেরা এর পরিণতি ভোগ করবে।’
এ অভিযোগের জবাবে বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে একটি দীর্ঘ পোস্ট দেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স। সেখানে তিনি লেখেন, ‘সাবেক স্বামীর ধারাবাহিক অপমান ও মানসিক নিপীড়ন অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও ক্লান্তিকর। আমি সবসময় আমার ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চেয়েছি, অনুরোধ করেছি, এমনকি প্রায় ভিক্ষা চেয়েছি যেন তারা আমার জীবনের অংশ হয়। কিন্তু তারা সবসময় দেখেছে তাদের বাবার কাছ থেকে আমার প্রতি অসম্মান। এখন তাদেরও নিজের দায়িত্ব নিতে হবে।’
তিনি আরও জানান, ‘গত পাঁচ বছরে এক ছেলে আমাকে মাত্র ৪৫ মিনিট দেখেছে, অন্যজন এসেছে মাত্র চারবার। আমাকেও তো আত্মসম্মান বজায় রাখতে হয়। এখন থেকে আমিই জানাব, কখন তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারব।’
বইটি নিয়ে সরাসরি ক্ষোভ প্রকাশ করে ব্রিটনি লিখেছেন, ‘ওই বইয়ের মিথ্যা গল্পগুলো দিয়ে অর্থ উপার্জন হচ্ছে, আর কষ্ট পাচ্ছি একমাত্র আমি। আমি আমার সন্তানদের ভালোবাসি। যারা আমাকে সত্যিই জানেন, তারা জানেন আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়িনি বা মদ্যপানে ডুবে নেই। আমি একজন বুদ্ধিমান নারী। গত পাঁচ বছর ধরে শান্ত ও ব্যক্তিগত জীবন কাটানোর চেষ্টা করছি। আজ কথা বলছি কারণ, আর চুপ করে থাকতে পারছি না। একজন সত্যিকারের নারী হলে যেভাবে প্রতিবাদ করত, আমিও তাই করছি।’
২০০৪ সালে ব্রিটনি স্পিয়ার্স ও কেভিন ফেডারলাইন বিয়ে করেছিলেন। দুই বছর পর, ২০০৬ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়। দম্পতির দুটি সন্তান রয়েছে। একজনের বয়স ২০ বছর, অন্যজনের ১৯ বছর।
এলআইএ/এমএস