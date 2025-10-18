ইসলামের টানে অভিনয় ছেড়ে দেওয়া সেই অভিনেত্রীর বিয়ে, পাত্র কে

ইসলামের টানে অভিনয় ছেড়ে দেওয়া সেই অভিনেত্রীর বিয়ে, পাত্র কে
মাত্র ১৮ বছর বয়সে ইসলাম ধর্মের টানে বলিউডের ঝলমলে দুনিয়া ছেড়েছিলেন তিনি। এবার ২৪ বছর বয়সে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন সাবেক অভিনেত্রী জায়রা ওয়াসিম। ‘দঙ্গল’ ও ‘সিক্রেট সুপারস্টার’-খ্যাত এই তারকা বিয়ের খবর নিজেই জানিয়েছেন ইনস্টাগ্রামে।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাতে দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুটি ছবি শেয়ার করেন জায়রা। ক্যাপশনে লেখেন, ‘কবুল হ্যায় এক্স ৩’। প্রথম ছবিতে দেখা গেছে, বিয়ের কাগজে স্বাক্ষর করছেন তিনি—মেহেদি রাঙা হাতে হিরের আংটি স্পস্ট দেখা যাচ্ছে। তবে মুখ ঢেকে রেখেছেন জায়রা।
দ্বিতীয় ছবিতে দেখা যায়, পূর্ণিমার আলোয় দাঁড়িয়ে আছেন নবদম্পতি। দুজনেই ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরেছেন। কে সেই সৌভাগ্যবান বর, তা প্রকাশ করেননি এই সাবেক অভিনেত্রী। জানা যায়নি স্বামীর নামও।
বিয়ের অনুষ্ঠানে জায়রাকে দেখা গেছে লাল রঙের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে, তাতে সোনালি সূচিকর্মের কাজ। বলিউডের ঝলক থেকে দূরে থেকেও তার পোশাকের রুচিশীলতা নজর কেড়েছে ভক্তদের।
২০১৬ সালে ‘দঙ্গল’ সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয় জায়রার। গীতা ফোগাটের কিশোরীবেলার চরিত্রে অভিনয় করে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান তিনি। এরপর ‘সিক্রেট সুপারস্টার’-এ অভিনয় করে আমির খানের প্রশংসা কুড়ান।
কিন্তু খ্যাতির মধ্যেই ২০১৯ সালে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে অভিনয় ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সবাইকে চমকে দেন এই কাশ্মীরি কন্যা। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছিলেন— ‘আমি বুঝেছি, এই পেশা আমাকে ধীরে ধীরে আমার ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। এখানে অনেক ভালোবাসা পেয়েছি, কিন্তু আমার ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে এই পেশার সামঞ্জস্য নেই।’
এরপর থেকেই পর্দার আড়ালে চলে যান জায়রা ওয়াসিম। দীর্ঘ ছয় বছর পর ফের আলোচনায় এলেন নিজের বিয়ের খবরে। তবে এখনো পর্যন্ত তিনি বা তার ঘনিষ্ঠ কেউ স্বামীর পরিচয় প্রকাশ করেননি। অভিনয় ছেড়ে ইসলামি জীবনধারায় ফিরে আসা জায়রার এই নতুন সূচনায় শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ভক্তরা-অনুরাগীরা।
