নির্মাতা শাহনেওয়াজ কাকলীর শারীরিক অবস্থার কথা জানালেন প্রাণ রায়

নির্মাতা শাহনেওয়াজ কাকলীর শারীরিক অবস্থার কথা জানালেন প্রাণ রায়
নির্মাতা শাহনেওয়াজ কাকলী অসুস্থ বোধ করলে তাকে রোববার (১২ অক্টোবর) হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসকেরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানান তিনি স্ট্রোক করেছেন। আজ (১৬ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার কাকলীর বর্তমান অবস্থা জানালেন তার স্বামী অভিনেতা প্রাণ রায়।
প্রাণ রায় গণমাধ্যমকে বলেন, ‘এখনো শঙ্কামুক্ত নন তিনি (শাহনেওয়াজ কাকলী)। চিকিৎসক জানিয়েছেন এক সপ্তাহের আগে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব না। এরমধ্যে ভালোও হতে, খারাপও হতে পারে। আমার কাছে মনে হচ্ছে গত কালকের (বুধবার) তুলনায় আজকে একটু ভালো।’
রাজধানীর মহাখালীর ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শাহনেওয়াজ কাকলী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গতকাল (১৫ অক্টোবর) বুধবার সেখানকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিকিৎসক আশীষ কুমার চক্রবর্তী বলেছিলেন, ‘তিনি ইস্কেমিক স্ট্রোক করেছেন। শরীরের বাঁ পাশটা কিছু অবশ। সিটিস্ক্যান করানো হয়েছে। ফিজিওথেরাপিসহ প্রয়োজনীয় সব ধরনের চিকিৎসাসেবা চলছে। তাকে আগামী দিনে চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে।’
শাহনেওয়াজ কাকলী ২০১২ সালে ‘উত্তরের সুর’ সিনেমা নির্মাণের মাধ্যমে ঢালিউডে আত্মপ্রকাশ করেন কাকলী। সিনেমা ভারতের গোয়া, কলকাতা ও থার্ড আই মুম্বাই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রদর্শিত হয়। সেরা ছবি, পার্শ্ব-অভিনেত্রী ও শিশুশিল্পী ৩টি বিভাগে বাংলাদেশ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান।
