আবারও গান গাইবেন সালমান খান
বলিউডের মেগাস্টার সালমান খান আবারও ফিরছেন গানে। ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’ ছবির শুটিং শেষ করেই তিনি রেকর্ড করবেন একদম নতুন একটি একক গান। প্রযোজক অংশুল গার্গ নিশ্চিত করেছেন খবরটি।
সম্প্রতি ডিজাইনার বিক্রম ফাডনিসের ৩৫ বছর পূর্তি ফ্যাশন শোতে কালো শেরওয়ানিতে র্যাম্পে হাঁটেন সালমান। এরপরই আসে তার সংগীতজগতে ফেরার খবরটি।
‘মিড ডে’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সালমান খান ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’ ছবির কাজ শেষ করেই স্টুডিওতে ফিরবেন। এটি হবে তার নতুন একক গান। সর্বশেষ তিনি ‘কিসি কা ভাই কিসি কি জান’ ছবিতে ‘জি রহে দে হম’ শিরোনামে গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন।
প্রযোজক অংশুল বলেন, ‘অনেকদিন ধরেই সালমান ভাইয়ের সঙ্গে একটি গান নিয়ে কথা চলছে। তবে এখন তিনি বিভিন্ন কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আমি কয়েকটি গান বানিয়েছি যেগুলো তিনি পছন্দ করেছেন। যখনই তিনি কোনো একটি বেছে নেবেন ও রেকর্ড করতে প্রস্তুত হবেন, তখনই আমাকে ডাকবেন।’
সালমান খানের কণ্ঠে ‘চাঁদী কি ডাল পর’, ‘হ্যাংওভার’, ‘ম্যায় হুঁ হিরো তেরা’সহ বেশ কিছু গান দর্শকের মনে দাগ কেটেছে। গান গাওয়া তার কাছে শুধু শখ নয়, একধরনের ভালোবাসা। করোনাকালে নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে কয়েকটি একক গানও প্রকাশ করেছিলেন তিনি। সেগুলো ভক্তদের বেশ পছন্দ হয়।
বর্তমানে মুম্বাইয়ে চলছে সালমানের নতুন ছবি ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’র দ্বিতীয় ধাপের শুটিং। নভেম্বরের মধ্যেই কাজ শেষ হবে বলে জানা গেছে। ছবিটি আবার এক করছে ‘তেরে নাম’-এর সফল ত্রয়ী সালমান খান, গীতিকার সমীর আনজান ও সংগীত পরিচালক হিমেশ রেশমিয়াকে।
‘বিগ বস ১৯’-এর সাম্প্রতিক পর্বে সালমান জানান, ছবিতে আরিজিৎ সিংয়ের কণ্ঠে একটি বিশেষ গানও থাকবে। অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত এই ছবিটি ২০২৬ সালে মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হচ্ছে।
এলআইএ/এমএস