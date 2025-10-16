ঘুমের মধ্যে মারা গেলেন কিংবদন্তি অভিনেত্রী
জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী মধুমতী আর নেই। বুধবার ঘুমের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। ভারতের একাধিক গণমাধ্যমে বলিউডের এই তারকার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।
দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন মধুমতী। বুধবার সকালেই নিজ বাসায় ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হয় তার। বিকেলেই মুম্বাইয়ের বুওশিওয়ারা শ্মশানে সম্পন্ন হয় শেষকৃত্য।
১৯৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন মধুমতী। ছোটবেলা থেকেই নাচের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ। তিনি শিখেছিলেন ভরতনাট্যম, কত্থক, কথাকলি ও মণিপুরিসহ বিভিন্ন ধরণের শাস্ত্রীয় নৃত্য। চলচ্চিত্রে তাঁর অভিষেকও হয় নৃত্যশিল্পী হিসেবে। ১৯৫৭ সালে এক মারাঠি সিনেমার মাধ্যমে অভিনয়জগতে প্রবেশ করেন তিনি।
তবে পরবর্তীতে নিজের নাম পরিবর্তন করে পর্দায় ‘মধুমতী’ নামেই পরিচিতি পান। অভিনয় জীবনে তিনি ধর্মেন্দ্র, দিলীপ কুমার ও জিতেন্দ্রর মতো কিংবদন্তি তারকাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। জনপ্রিয়তা পান ‘আঁখে’, ‘টাওয়ার হাউজ’, ‘শিকারি’, ‘মুঝে জিনে দো’-এর মতো ছবির মাধ্যমে।
তার মৃত্যুর খবরে বলিউডে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সহকর্মীরা স্মরণ করছেন এই প্রজন্মের শিল্পীদের প্রেরণার উৎস হিসেবে। অভিনেতা বিন্দু দারা সিং সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ‘শিক্ষিকা ও পথপ্রদর্শক মধুমতীজির আত্মার শান্তি কামনা করি। তিনি সবার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ নিয়ে এক সুন্দর জীবন কাটিয়েছেন। আমরা অনেকেই তার কাছ থেকে নাচ শিখেছি।’
এছাড়া অভিনেতা অক্ষয় কুমার, চাঙ্কি পান্ডে ও জসবিন্দ্র নরুলা সামাজিক মাধ্যমে শ্রদ্ধা ও শোক প্রকাশ করেছেন।
