ভয়, হাসি আর রোমাঞ্চে ভরপুর ‌‘থাম্মা’

ভয়, হাসি আর রোমাঞ্চে ভরপুর ‘থাম্মা’
বলিউডের জনপ্রিয় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ম্যাডক ফিল্মস তাদের সফল হরর-কমেডি জগতের নতুন অধ্যায় নিয়ে আসছে। তারা মুক্তি দিতে যাচ্ছে ‘থাম্মা’। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন আয়ুষ্মান খুরানা, রাশমিকা মান্দানা ও নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির মতো তারকারা।
এটি প্রযোজনা করেছেন দিনেশ ভিজান। পরিচালনায় আছেন আদিত্য সারপোতদার। ছবিটির ক্রিয়েটিভ শো-রানার হিসেবে কাজ করছেন আমর কৌশিক। তিনি ‘স্ত্রী’ ও ‘ভেড়িয়া’র মতো হিট ছবির নির্মাতা।
২০১৮ সালে মুক্তি পাওয়া ‘স্ত্রী’ সিনেমা থেকেই ম্যাডক ফিল্মসের হরর-কমেডি বিশ্ব তৈরি হয়। এরপর আসে ‘ভেড়িয়া’, ‘স্ত্রী ২’ ও ‘মুঞ্জ্যা’। সাত বছর পর এই ধারাবাহিকতায় ‘থাম্মা’ যুক্ত হতে যাচ্ছে এক নতুন মাত্রা হিসেবে।
প্রযোজক দিনেশ ভিজান বলেন, ‘‘স্ত্রী’ মুক্তির পরই বুঝেছিলাম এটা একটা নতুন বিশ্ব তৈরি করবে। এখন আমাদের সিনেমাগুলোর একটা নিয়ম, একটা জগত, এমনকি নিজস্ব পুরাণও তৈরি হয়েছে। থাম্মা সেই বিশ্বকে আরও বিস্তৃত করবে।’
তিনি জানান, ছবিটির মূল ভিত্তি ভারতীয় পুরাণ থেকে নেওয়া। তার ভাষ্য, ‘‘থাম্মা’ আসলে আমাদেরই লোকগাথার এক চরিত্র। পশ্চিমা ধারণাগুলো আমরা যেভাবে দেখি, অনেক সময় তার শিকড় কিন্তু আমাদের সংস্কৃতিতেই রয়েছে।’
সামাজিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত জনপ্রিয় সিনেমা ‘অন্ধাধুন’, ‘আর্টিকেল ১৫’, ‘ড্রিম গার্ল’–এর নায়ক আয়ুষ্মান খুরানা এবার প্রথমবারের মতো খাঁটি ফ্যান্টাসি চরিত্রে হাজির হচ্ছেন। তিনি বলেন, ‘‘থাম্মা’ আমাদের টিমের চার-পাঁচ বছরের ভাবনার ফসল। মহামারির সময় এটা একটা লাইন থেকে শুরু হয়ে এখন পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্যে পরিণত হয়েছে। এখানে আমি ‘বেতাল’-এর চরিত্রে আছিভ। এক সাধারণ মানুষের শরীরে অতিপ্রাকৃত শক্তি ঢুকে পড়লে কী হয় সেটাই মূল কৌতুক ও নাটকীয়তা।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘এটা হরর নয়, বরং রোমান্স, কমেডি আর অ্যাকশনের মিশ্রণ।’
দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাশমিকা ‘কিরিক পার্টি’, ‘পুষ্পা’, ‘গীতা গোবিন্দম’, ‘অ্যানিম্যাল’র মতো ছবিতে নজর কেড়েছেন। এবার ‘থাম্মা’তে হাজির হবেন এক নতুন রূপে। তিনি বলেন, ‘গল্পটা শোনার পরই বুঝেছিলাম এটা আমার করা চাই। চরিত্রগুলো একেবারে ভারতীয়, কিন্তু তাদের উপস্থাপনা আধুনিক আর স্টাইলিশ। এখানে কোনো রেফারেন্স নেই, নিজের কল্পনাই সব।’
ছবিতে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি দেখা দেবেন যক্ষসন’ নামের এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে।
‘থাম্মা’ মুক্তি পাবে আসন্ন দীপাবলি উপলক্ষে ২১ অক্টোবর।
