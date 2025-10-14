ভারতে তালেবান নেতাকে সংবর্ধনা দেওয়ায় ক্ষেপেছেন জাভেদ আখতার

ভারতে তালেবান নেতাকে সংবর্ধনা দেওয়ায় ক্ষেপেছেন জাভেদ আখতার
ভারতে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি রাষ্ট্রীয় সফরে গেছেন। সে নিয়ে শুরু হয় তীব্র বিতর্ক। দিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেন তিনি। এরপর উত্তরপ্রদেশে তাকে দেওয়া হয় জমকালো সংবর্ধনা।
সেই দৃশ্য দেখে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন বলিউডের কিংবদন্তি চিত্রনাট্যকার ও গীতিকার জাভেদ আখতার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি নিজের ক্ষোভ জানিয়েছেন।
তিনি লিখেছেন, ‘তালেবান প্রতিনিধিকে যে সম্মান ও সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে তা আমার কাছে গভীর উদ্বেগের বিষয়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর একজন সদস্যকে সম্মান জানানো আমাদের সমাজের মূল্যবোধ কীভাবে বদলে যাচ্ছে, সেটিরই উদাহরণ এটি। লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে যাচ্ছে।’
পোস্টের পর মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়। হাজারো মানুষ জাভেদের সঙ্গে একমত প্রকাশ করেন। অনেকে আবার সরকারের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।
জাভেদ আখতার আরও লেখেন, ‘যে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠানটি সন্ত্রাস ও সহিংসতার বিরুদ্ধে বরাবরই সোচ্চার ছিল তারাই আজ এই ইসলামিক বীরকে স্বাগত জানাচ্ছে! যে ব্যক্তি মেয়েদের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছিলেন তাকেই সম্মানিত করা হচ্ছে। বাহ! ধিক্কার! এরপরও কি আমরা প্রশ্ন করব না, আমাদের সঙ্গে আসলে কী ঘটছে?’
এর আগে আমির খান মুত্তাকি ও এস জয়শঙ্করের বৈঠক শেষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে নারী সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এ নিয়েও দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। বিরোধী দল অভিযোগ তোলে, মোদি সরকার নারীদের মর্যাদাহানি ঘটিয়েছে।
তবে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাংবাদিক সম্মেলনে নারীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল আফগান পক্ষের অনুরোধে, ভারতের নয়।
ভারতজুড়ে এখন একটাই প্রশ্ন, ‘তালেবানকে সংবর্ধনা দিয়ে ঠিক কী বার্তা দিচ্ছে ভারত?’
