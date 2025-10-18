চট্টগ্রামে অংকুর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিলো পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী

চট্টগ্রামে অংকুর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিলো পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী
চট্টগ্রামের সর্ববৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী বেসরকারি বৃত্তি প্রকল্প ‘অংকুর বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাঁচ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী এবারের পরীক্ষায় অংশ নেয়।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম মহানগরীর চারটি কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার কেন্দ্রগুলো ছিল - চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, কাট্টলি নুরুল হক চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়, দক্ষিণ হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয় এবং গরীবে নেওয়াজ উচ্চ বিদ্যালয়।
পরীক্ষায় পরিদর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অংকুর বৃত্তি প্রকল্পের প্রধান উপদেষ্টা ও নবনির্বাচিত চাকসু ভিপি ইব্রাহীম হোসেন রনি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অংকুর বৃত্তি প্রকল্পের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ নুরুন্নবী এবং সাবেক উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যরা।
ইব্রাহীম হোসেন রনি বলেন, ১৯৮৫ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত চট্টগ্রামের অন্যতম সাড়া জাগানো শিক্ষাবান্ধব উদ্যোগ ‘অংকুর বৃত্তি প্রকল্প’ শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন ও নৈতিক বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। প্রতিবছর চট্টগ্রাম মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মেধাবী শিক্ষার্থীরা এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। আমরা অংকুর বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন ও সৃজনশীলতার বিকাশে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সুনামের সঙ্গে এই বৃত্তি প্রকল্প পরিচালিত হয়ে আসছে। এবারের পরীক্ষাও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে।
‘অংকুর বৃত্তি প্রকল্প’ প্রতিষ্ঠার পর থেকে চট্টগ্রামের শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ, সৃজনশীল চিন্তা ও নৈতিক চেতনা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।
