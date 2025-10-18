  2. শিক্ষা

এক সপ্তাহে গড়ালো শিক্ষকদের আন্দোলন, নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০৮ এএম, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
বাড়িভাড়া বাড়ানোসহ তিন দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষকদের অবস্থান/ছবি: সংগৃহীত

বাড়িভাড়া বাড়ানোসহ তিন দফা দাবিতে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আন্দোলন গড়ালো এক সপ্তাহে। গত ১২ অক্টোবর থেকে ঢাকায় আন্দোলন করছেন শিক্ষকরা। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দুপুর থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু করেছেন তারা। পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মবিরতি ও অন্যান্য কর্মসূচিও চলছে।

এরই অংশ হিসেবে আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে কালো পতাকা নিয়ে মিছিল করবেন শিক্ষকরা। এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী এ তথ্য জানিয়েছেন।

আজ সকালে এক ফেসবুক পোস্টে দেলোয়ার হোসেন আজিজী লিখেছেন, ‘সবাই কালো পতাকা নিয়ে আসুন। দুপুর ১২টার সময় কালো পতাকা মিছিলের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রতি রাষ্ট্রের অবহেলার প্রতিবাদ জানানো হবে। সবাই চলে আসুন।’

শুক্রবার দুপুর ২টা থেকে শহীদ মিনারে অনশন শুরু করেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। এর আগে ‘যমুনা অভিমুখে পদযাত্রা’ স্থগিতের ঘোষণা দেন শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী।

গত ৫ অক্টোবর অর্থ মন্ত্রণালয় এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া মাত্র ৫০০ টাকা বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করলে তা প্রত্যাখ্যান করে শিক্ষকরা তিন দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। এরপর ১২ অক্টোবর প্রেস ক্লাবের সামনে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করলে আন্দোলন আরও বিস্তৃত হয়। সেই থেকেই শিক্ষকরা শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন।

১৫ অক্টোবর শিক্ষকরা শাহবাগ মোড় আড়াই ঘণ্টারও বেশি সময় অবরোধ করে রাখেন। পূর্ব ঘোষণানুযায়ী বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন ও রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন ‘যমুনা অভিমুখে পদযাত্রা’ করার কথা থাকলেও শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের পর সেটি স্থগিতের ঘোষণা দেন তারা।

এছাড়া সারাদেশের প্রায় ৩০ হাজার এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টানা কর্মবিরতি চলছে। গত ১৩ অক্টোবর অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

