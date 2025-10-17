সরকারের ‘আশ্বাসে’ প্রাথমিক শিক্ষকদের আমরণ কর্মসূচি স্থগিত
১১তম গ্রেডে বেতনসহ তিন দফা দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের ডাকা আমরণ অনশন কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সচিবালয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের তিন দফা দাবির বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৈঠক হয়। এ বৈঠক শেষে আন্দোলন স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষক নেতারা।
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) আবু নূর মো. শামসুজ্জামান এবং সহকারী শিক্ষক সমাজের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম সিদ্দিকী রবিউল এ কথা জানিয়েছেন।
বৈঠকে সহকারী শিক্ষকদের সংগঠনগুলোর নেতারা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
আলোচনার পর সহকারী শিক্ষক সংগঠনগুলো আপাতত তাদের অনশন কর্মসূচি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানান মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান। তিনি বলেন, ‘আমরা আশাবাদী যে আগামীকাল থেকে ঘোষিত আমরণ অনশন কর্মসূচি তারা প্রত্যাহার করবেন।’
সহকারী শিক্ষক সমাজের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম সিদ্দিকী রবিউল বলেন, বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে শিক্ষক নেতৃবৃন্দের তিনটি মূল দাবি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন।
তিনি আরও বলেন, আমাদের দাবি বাস্তবায়নে সরকারের আন্তরিকতা আমরা উপলব্ধি করেছি। সেজন্য আমরা আগামীকাল থেকে শুরু হতে যাওয়া আমরণ কর্মসূচি স্থগিত করছি। আশা করছি সরকার দ্রুত এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করবে।
নূরে আলম সিদ্দিকী রবিউল বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, সরকারের সদিচ্ছা থাকলে এ দাবিগুলোর বাস্তবায়ন অচিরেই সম্ভব হবে। তবে প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে আমরা পুনরায় কর্মসূচি ঘোষণা করব।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, আজকের বৈঠকটি অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, এবং অধিদপ্তরের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে নয়টি শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ সম্মানিত শিক্ষক নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেন।
তিনি জানান, মূলত তিনটি দাবি নিয়ে আলোচনা হয়। সেগুলো হলো- সহকারী শিক্ষকদের ১৩তম গ্রেড থেকে ১১তম গ্রেডে উন্নীতকরণ, ১০ বছর ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির সুযোগ সহজতর করা, প্রায় ৩২ হাজার ৫০০ সহকারী শিক্ষকের পদোন্নতি সম্পর্কিত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি।
প্রাথমিক শিক্ষকদের ৩ দফা দাবি
সহকারী শিক্ষকদের এন্ট্রিপদে বেতন ১১তম গ্রেডে নির্ধারণ করতে হবে; চাকরির শুরু থেকে ১০ বছর ও ১৬ বছরপূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড সমস্যার সমাধান করা এবং প্রধান শিক্ষক পদে শতভাগ পদোন্নতি দিতে হবে।
এএএইচ/এমকেআর