  2. শিক্ষা

‘মার্চ টু যমুনা’ স্থগিত, দাবি না মানলে আমরণ অনশন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৪ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষকদের আন্দোলন

আন্দোলনরত শিক্ষকরা ‘মার্চ টু যমুনা’ কর্মসূচি স্থগিত করে আবারও শহীদ মিনারে অবস্থানের ঘোষণা দিয়েছেন। দাবি না মানা হলে আমরণ অনশন করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কর্মসূচি স্থগিত করেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী।

তিনি বলেন, আমরা শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেছি। কিন্তু কোনো পজিটিভ ফিডব্যাক আসেনি। আমরা নানা কারণে মার্চ টু যমুনা কর্মসূচি স্থগিত করেছি। আমরা আপাতত শহীদ মিনারেই অবস্থান করবো।

তিনি বলেন, আমাদের দাবি না মানা হলে আমরা আমরণ অনশনে যাবো। দাবি আদায়ের আগে ফেরার কোনো সুযোগ নেই।

