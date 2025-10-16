মাইলস্টোন কলেজে পাসের হার ৯৯.৮৩ শতাংশ, জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৭৯১ জন
ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত মাইলস্টোন কলেজ থেকে এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ৯৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছেন। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৭৯১ জন।
মাইলস্টোন কলেজ থেকে বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সনে ২ হাজার ৯৮১ জন ছাত্রছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অংশগ্রহণ করেন ২ হাজার ৩৭৩ জন ছাত্রছাত্রী এবং পাস করেন ২ হাজার ৩৭০ জন। পাসের হার ৯৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৭৪৮ জন।
ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৩০৫ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেন, পাসের হার শতভাগ। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ২৩ জন।
মানবিক বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ৩০৩ জন ছাত্রছাত্রী এবং পাস করেন ৩০১ জন। পাসের হার ৯৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ২০ জন।
এইচএসসি পরীক্ষায় নিয়মিতভাবে ভালো ফলাফলের ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে মাইলস্টোন কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জিয়াউল আলম বলেন, প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক এই সাফল্যের জন্য অবদান রেখেছেন। মাইলস্টোন কলেজ প্রশাসনের সঠিক তদারকি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম, ছাত্রছাত্রীদের একাগ্রতা এবং অভিভাবকদের সহযোগিতায় প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে পারছেন।
অধ্যক্ষ বলেন, ‘আমরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য গুণগতমানের শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করি। নিয়মিত শ্রেণিকক্ষ শিক্ষা ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা হয়। এটা ভালো ফলাফল অর্জনের প্রধান নিয়ামক।’
উত্তীর্ণ সব ছাত্রছাত্রীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জিয়াউল আলম। তিনি আশা প্রকাশ করেন, শিক্ষার্থীরা যেন ভবিষ্যৎ জীবনে আরও সফল হন এবং দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।
অধ্যক্ষ ফলাফলের এই সাফল্য ২১ জুলাই বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।
গত ২১ জুলাই মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে বিমানবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এ ঘটনায় বিমানের পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মো. তৌকির ইসলামসহ নিহত হয়েছেন ৩৪ জন। অনেকে আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ২৭ জনই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থী ছিলেন।
