নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২২ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজে পাসের হার ৯৯.৬৫ শতাংশ
রাজধানীর ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজে এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করেছেন ৯৯ দশমিক ৬৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। এ কলেজ থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৯২০ জন।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) প্রকাশিত ফলাফলে এ তথ্য জানা যায়। ফলাফলে দেখা যায়, মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ থেকে এবার পরীক্ষায় অংশ নেন ৩ হাজার ১৮৩ জন শিক্ষার্থী।

তার মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের ৭৭৭ জন, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ১০৭ জন এবং মানবিক বিভাগের ৩৬ জনসহ মোট ৯২০ জন কৃতী পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছেন।

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা বলেন, আমাদের যে সন্তানেরা আজ এইচএসসি পরীক্ষায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে, তারা আগামী বাংলাদেশের সম্পদ। এ সাফল্যের পেছনে রয়েছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অক্লান্ত পরিশ্রম।

এ বছর ৯টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডে পাসের হারে এগিয়ে রয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। বিপরীতে পাসের হারে সবচেয়ে পেছনে রয়েছে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড। সবচেয়ে বেশি পাস করা ঢাকা শিক্ষা রোর্ডে মোট পাসের হার ৬৪ দশমিক ৬২ শতাংশ। আর সবচেয়ে কম পাস করা কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৪৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, এবছর গড় পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ, অর্থাৎ ফেল করেছেন ৪১ দশমিক ১৭ শতাংশ। মোট জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৯৭ জন শিক্ষার্থী। দেশের ২০২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেউ পাস করেনি। অর্থাৎ এসব প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের পাসের হার শূন্য। গত বছর শতভাগ ফেল করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৬৫টি।

এবারও পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে সব দিক দিয়ে এগিয়ে ছাত্রীরা। এ বছর ছাত্রীদের পাসের হার প্রায় ৬৩ শতাংশ। আর ছাত্রদের পাসের হার প্রায় ৫৫ শতাংশ।

