শিক্ষকদের হুঁশিয়ারি
বিকেল ৫টার মধ্যে দাবি না মানলে ‘লং মার্চ টু যমুনা’
বিকেল ৫টার মধ্যে দাবি না মানলে যমুনা অভিমুখে লং মার্চ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বিকেল ৩টার দিকে সচিবালয়ে বৈঠক শেষে শহীদ মিনারে এসে এই হুঁশিয়ারি দেন তিনি।
অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী বলেন, ‘আলোচনার জন্য আমাদের সচিবালয়ে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমরা বুঝলাম সেটা কোনো আলোচনা ছিল না। আমাদের মনে হয়েছে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার চাপে তারা আলোচনার নামে আই ওয়াশ করেছে। তাই আর কাউকে বিশ্বাস করি না।’
তিনি বলেন, এখন আমাদের একটা মাত্র পথ খোলা আছে, তা হলো- প্রধান উপদেষ্টা। প্রধান উপদেষ্টার কাছে আমাদের দাবির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিকেল ৫টা পর্যন্ত আমরা সময় বেঁধে দিচ্ছি। যদি এই সময়ের মধ্যে আমাদের দাবি আদায় না হয় তাহলে আমরা যমুনা অভিমুখে লং মার্চ শুরু করবো।’
আজিজী বলেন, আমরা সচিবালয়ে বৈঠকে বসেছিলাম। বৈঠকে আমাদের কষ্টের কথা জানাতে গিয়ে সেখানে কান্না পর্যন্ত করেছি। কিন্তু তাদের মন গলাতে পারিনি। তারা তাদের ৫ শতাংশ সিদ্ধান্তে অনড় ছিল। আমরা বলেছিলাম যেহেতু বাজেট সংকট, সেহেতু আমাদের ২০ শতাংশের প্রজ্ঞাপন দিন। আর আমাদের ১০ শতাংশ করে বাড়িভাড়া দিন। বাকি ১০ শতাংশ পরবর্তী বাজেট থেকে দেবেন। কিন্তু তারা আমাদের কোনো দাবি মানতে পারলো না। আলোচনা মানে আপনারা কিছু ছাড় দেবেন, আমরা কিছু ছাড় দেবো। কিন্তু তারা কোনো ধরনের ছাড় দেবে না। আমরা যেটা বুঝেছি সেটা হলো আলোচনার নামে আমাদের সচিবালয়ে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে এটা কোনো আলোচনা ছিল না।’
তিনি বলেন, আরেকটি কথা আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি। তারা যেহেতু আলোচনার নামে আমাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রহসন করেছে, সেহেতু আমাদের দাবির ২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া, ১৫০০ টাকা চিকিৎসা খরচ ও উৎসব ভাতা চলতি মাস থেকেই দিতে হবে। আর কোনো ছাড় হবে না।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিকেল ৫টা পর্যন্ত আমরা সময় বেঁধে দিচ্ছি। যদি এই সময়ের মধ্যে আমাদের দাবি আদায় না হয় তাহলে আমরা যমুনা অভিমুখে লংমার্চ শুরু করবো।
এদিকে এর আগে বুধবার রাজধানীর শাহবাগ মোড় ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেন তারা। সেখান থেকেই ঘোষণা দিয়ে পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে যমুনা অভিমুখে লংমার্চ করার ঘোষণা দেওয়া হয়। বুধবারের মধ্যে দাবি না মানলে আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় যমুনা অভিমুখে লংমার্চ করার ঘোষণা দেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে অবরোধ তুলে নেওয়ার এ ঘোষণা দেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী।
শিক্ষকদের দাবি- বাড়ি ভাড়া ২০ শতাংশ, চিকিৎসা ভাতা ১৫০০ টাকা ও উৎসব ভাতা ৭৫ শতাংশই দিতে হবে।
