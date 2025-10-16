ভিকারুননিসার অধ্যক্ষ
প্রশ্ন ও খাতা দেখার ধারা চেঞ্জ হওয়ায় প্রকৃত মেধার মূল্যায়ন হয়েছে
এ বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলে পাসের হার কমলেও প্রকৃত মেধার মূল্যায়ন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মাজেদা বেগম।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে এইচএসসির ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, সরকার এ বছর চেয়েছে, যেন মেধার মূল্যায়ন হয়। তাই প্রশ্ন ও খাতা দেখার ধারা পরিবর্তন করা হয়েছে। যার ফলে সামগ্রিক ফলাফল খারাপ হলেও প্রকৃত মেধার মূল্যায়ন হয়েছে। প্রশ্নের ধরন বুঝতে একটু সমস্যা হয়েছে। তবে, আগে থেকে জানালে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি নিতে আরও সহজ হতো।
এ সময় ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানান তিনি।
ভিকারুননিসায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে- এমন মন্তব্যের জবাবে অধ্যক্ষ বলেন, ভিকারুননিসা স্কুল ওরিয়েন্টেড কলেজ। এরকম না যে, যাচাই-বাছাই করে ভালো শিক্ষার্থীদের এখানে আনা হয়েছে। লটারির মাধ্যমে যারা ভর্তি হয়েছে, তাদেরই আমরা তৈরি করেছি। তবে মেধা সবার সমান হয়না, মেধার কিছুটা কম-বেশি হতে পারে তাই এবার এমন ফলাফল।
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে এ বছর এইচএসসিতে পাসের হার ৯৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯৮৬ জন শিক্ষার্থী। এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন ২৫১৪ জন, সব পরীক্ষা দিয়েছেন ২৪৯৫ জন। আর পাস করেছেন ২৪৩৪ জন। অকৃতকার্য শিক্ষার্থী ৮০ জন।
ফল অনুযায়ী, বিজ্ঞান বিভাগে পাস করেছে ১ হাজার ৮০৭ জন, ফেল করেছে ৬০ জন। ব্যবসায় শিক্ষায় পাস করেছে ৩১৬ জন, ফেল করেছে ১১ জন। মানবিক বিভাগে পাস করছে ৩১১ জন, ফেল করেছে ৯ জন।
বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ–৫ পেয়েছে ৭৯৭ জন, মানবিকে ৮৪ জন এবং ব্যবসায় শিক্ষায় ১০৫ জন। তিন বিভাগ মোট জিপিএ–৫ পেয়েছে ৯৮৬ জন।
