ঢাকা কলেজে পাসের হার ৯৮.৭৭ শতাংশ, জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৮৫৭ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৯ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকা কলেজ। ফাইল ছবি

এবারের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় চমকপ্রদ ফল অর্জন করেছে রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজ। প্রতিষ্ঠানটি মোট এক হাজার ১৪২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে এক হাজার ১২৭ জন পাস করেছেন। এতে করে পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৯৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ। তিন বিভাগ মিলিয়ে ৮৫৭ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করেছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জিপিএ-৫ এসেছে বিজ্ঞান বিভাগে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে প্রকাশিত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞান বিভাগে সর্বাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন। ৮৬৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮৬৩ জন পাস করেছেন। এরমধ্যে ৭৫৫ জনই জিপিএ-৫ অর্জন পেয়েছেন।

ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগেও সাফল্যের ধারা বজায় রয়েছে। এ বিভাগে ১৩৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৩৫ জন পাস করেছেন। এ বিভাগের ৪৯ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন।

মানবিক বিভাগে মোট ১৩৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২৯ জন পাস করেছেন। এ বিভাগ থেকে ৫৩ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করেছেন।

এর আগে সকাল ১০টায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড একযোগে নিজেদের মতো করে ফল প্রকাশ করেছে। এবার ১১টি বোর্ডে গড় পাসের হার পাসের হার ৫৮.৮৩ শতাংশ।

