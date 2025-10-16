পানিতে ডুবে ছেলের মৃত্যু, ফল জানতে এসে জিপিএ-৫ দেখে কাঁদলেন বাবা
এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। ফল ঘোষণার ২০ দিন আগে, ২৭ সেপ্টেম্বর মামাবাড়ি বেড়াতে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা যায় নটরডেম কলেজের শিক্ষার্থী জুনায়েদ আমিন। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) ফল জানতে এসে ছেলের জিপিএ-৫ পাওয়ার খবর শুনে অঝরে কেঁদেন তার বাবা।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে নটরডেম কলেজে দেখা যায় এমনই এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। জুনায়েদ আমিনের বাবা মোরশেদুল আমিন পেশায় ব্যাংকার।
কান্নাজড়িত কণ্ঠে মোরশেদুল আমিন বলেন, ‘আমার ছেলে মামাবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। বন্ধুদের সঙ্গে নৌকায় ঘুরতে গিয়ে নদীতে ডুবে মারা যায়। কেউ তাকে বাঁচাতে পারেনি। পড়াশোনায় সে খুব ভালো ছিল, কেউ তার সম্পর্কে খারাপ কিছু বলতে পারবে না। ইন্টারমিডিয়েট শেষ করে বিদেশে পড়তে যাওয়ার স্বপ্ন ছিল তার। এখন সে নেই—আমার সব শেষ হয়ে গেছে।’
এসব কথা বলার সময় বারবার মুর্ছা যাচ্ছিলেন মোরশেদুল আমিন। নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও ছাত্রের মৃত্যুতে শোক ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, ‘ছেলেটির মৃত্যুর খবর আমরা জানি। আমরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। আমরা সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতা করেছি। সে খুব ভালো ছেলে ছিল, বাবা-মায়ের বাধ্য সন্তান ছিল এবং কলেজের ক্লাবে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। তার পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা রইলো।’
এবারের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় মানবিক বিভাগ থেকে জিপিএ ৫ অর্জন করেছেন জুনায়েদ আমিন। তিনি কলেজের বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক কার্যক্রমেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।
এবার এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নেন ১২ লাখ ৩৫ হাজার ৬৬১ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে পাস করেছেন ৭ লাখ ২৬ হাজার ৯৬০ জন শিক্ষার্থী। গড় পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ। আর ফেল করেছেন ৫ লাখ ৮ হাজার ৭০১ জন। গড় ফেলের হার ৪১ দশমিক ১৭ শতাংশ।
সারাদেশে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৯৭ জন। গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন এক লাখ ৪৫ হাজার ৯১১ জন। সে হিসাবে এবার জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ৭৬ হাজার ৮১৪ জন।
পরীক্ষার ফলাফলে এবারও পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে সব দিক দিয়ে এগিয়ে ছাত্রীরা। এ বছর পাস করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রী ৩ লাখ ৯৩ হাজার ৯৬ জন। আর ছাত্র ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৮৬৪ জন। ছাত্রীদের গড় পাসের হার ৬২.৯৭ শতাংশ এবং ছাত্রদের পাসের হার ৫৪.৬০ শতাংশ।
জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতেও এগিয়ে রয়েছেন ছাত্রীরা। মোট জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৬৯ হাজার ৯৭ জনের মধ্যে ছাত্রী ৩৭ হাজার ৪৪ জন এবং ছাত্র ৩২ হাজার ৫৩ জন।
মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চলতি বছরের আলিম পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে সারাদেশে গড় পাসের হার ৭৫ দশমিক ৬১ শতাংশ। আর জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৪ হাজার ২৬৮ জন।
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চলতি বছরের এইচএসসি (ভোকেশনাল/বিএম/ডিপ্লোমা ইন কমার্স) পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে সারাদেশে গড় পাসের হার ৬২ দশমিক ৬৭ শতাংশ। আর জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ হাজার ৬১০ জন।
এনএস/এমএএইচ/এএসএম