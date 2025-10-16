ভিকারুননিসায় পাসের হার ৯৭.৫৬, জিপিএ-৫ এ ধস

ভিকারুননিসায় পাসের হার ৯৭.৫৬, জিপিএ-৫ এ ধস
রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৯৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ। এই কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেন ২ হাজার ৫১৪ জন, পাস করেছেন ২ হাজার ৪৩৪ জন পরীক্ষার্থী। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৯৮৬ জন। গত বছর এই কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পান এক হাজার ৭৩৭ জন।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় সব শিক্ষা বোর্ড থেকে একযোগে এ ফল প্রকাশ করা হয়। পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বোর্ডের ওয়েবসাইট ও এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানতে পারছেন।
এর আগে, গত বছর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন ২ হাজার ৫৬৯ জন। এর মধ্যে পাস করেন ২ হাজার ৫৩৫ জন। পাসের হার ছিল ৯৯ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ।
এ বছর দেশের ৯টি সাধারণ, কারিগরি ও মাদরাসা বোর্ডসহ মোট ১১টি শিক্ষা বোর্ডে গড় পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ। গত বছর (২০২৪) পাসের হার ছিল ৭৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ। সে হিসাবে এবার পাসের হার কমেছে ১৮ দশমিক ৯৫ শতাংশ।
এবার সারাদেশে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৯৭ জন। গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন এক লাখ ৪৫ হাজার ৯১১ জন।
