রাজউক উত্তরা মডেলে পাসের হার ৯৯.৯৪ শতাংশ
রাজধানীর উত্তরার রাজউক মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে এ বছর এইচএসসিতে পাসের হার ৯৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ। জিপিএ- ৫ পেয়েছে ১২১৮ জন শিক্ষার্থী। যা মোট পরীক্ষার্থীর ৭১ দশমিক ৯৪ শতাংশ।
এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি থেকে এবার ১৬৯৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজন অকৃতকার্য হয়েছেন, পাস করেছেন ১৬৯২ জন।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দেশব্যাপী একযোগে প্রকাশিত হয়েছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল। ফলাফল বিশ্লেষণে এ তথ্য পাওয়া যায়।
প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, রাজউক মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এবার বিজ্ঞান বিভাগে ১১৩৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছেন ১১৩২ জন। এদের মধ্যে জিপিএ- ৫ পেয়েছেন ৯৬৩ জন।
এছাড়া ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৪২৬ জন পরীক্ষার্থীর সবাই পাস করেছেন। এদের মধ্যে জিপিএ- ৫ পেয়েছেন ১৮৬ জন। মানবিক বিভাগে ১৩৪ জন পরীক্ষার্থীর সবাই পাস করেছেন। এদের মধ্যে জিপিএ- ৫ পেয়েছেন ৬৯ জন।
এ বছর দেশের ৯টি সাধারণ, কারিগরি ও মাদরাসা বোর্ডসহ মোট ১১টি শিক্ষা বোর্ডে গড় পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ। গত বছর (২০২৪) পাসের হার ছিল ৭৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ। সে হিসাবে এবার পাসের হার কমেছে ১৮ দশমিক ৯৫ শতাংশ।
কেএসআর/এএসএম