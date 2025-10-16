মোবাইলে সব পরীক্ষার্থীকে ফল পৌঁছে দেবে শুধু যশোর বোর্ড
এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে আজ। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় সব শিক্ষা বোর্ড থেকে একযোগে এ ফল ঘোষণা হবে।
ফল প্রকাশের পর শিক্ষার্থীরা তিনভাবে ফল জানতে পারবেন বলে জানিয়েছে প্রায় সব শিক্ষা বোর্ড। সেগুলো হলো- নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে, বোর্ডের ওয়েবসাইটে রোল-রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে এবং এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানা যাবে।
তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। বোর্ডটি তাদের সব শিক্ষার্থীকে উদ্যোগী হয়ে ফল পৌঁছে দেবে। এক্ষেত্রে ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশনের সময় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের যে মোবাইল নম্বর নেওয়া হয়েছিল, তাতে ফলাফল এসএমএস করে পাঠিয়ে দেবে। যশোর বোর্ডের আওতাধীন শিক্ষার্থীদের আলাদা করে এসএমএস পাঠাতে হবে না।
এইচএসসির ফলাফল প্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে যশোর বোর্ড। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. মো. আব্দুল মতিনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৬ অক্টোবর সকাল ১০টায় এইচএসসির ফল প্রকাশ করা হবে। ফলাফলের সফট কপি যথাসময়ে সব অধ্যক্ষ বা প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে পাঠানো হবে। একই সঙ্গে যশোর বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে রেজাল্ট অপশনে গিয়ে প্রতিষ্ঠান ও রোলভিত্তিক ফলাফল সংগ্রহ করা যাবে।
বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষভাবে একটি তথ্য উল্লেখ করেছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। তাতে বলা হয়, এ বোর্ডের ফলাফল প্রকাশের সাথে সাথে পরীক্ষার্থীদের অথবা অভিভাবকদের মোবাইল ফোনে ফলাফল পৌঁছে যাবে।
