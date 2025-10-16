এইচএসসি: কোন বোর্ডের ফল পেতে কীভাবে এসএমএস
এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে আজ। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় সবগুলো বোর্ড একযোগে এ ফল প্রকাশ করবে।
শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেও এ ফলাফল জানতে পারবে। সেক্ষেত্রে তাদের নির্ধারিত শর্ট কোর্ড ব্যবহার করে 16222 নম্বরে এসএমএস করতে হবে। ফিরতি এসএমএসে তাকে ফল জানিয়ে দেওয়া হবে।
কোন বোর্ডের শর্টকোড কী, কীভাবে লিখতে হবে-
ঢাকা বোর্ড: HSC DHA 123456 2025
চট্টগ্রাম বোর্ড: CHI 123456 2025
রাজশাহী বোর্ড: HSC RAJ 123456 2025
কুমিল্লা বোর্ড: HSC COM 123456 2025
যশোর বোর্ড: HSC JES 123456 2025
বরিশাল বোর্ড: HSC BAR 123456 2025
সিলেট বোর্ড: HSC SYL 123456 2025
দিনাজপুর বোর্ড: HSC DIN 123456 2025
ময়মনসিংহ বোর্ড: HSC MYM 123456 2025
মাদরাসা বোর্ড: ALIM MAD 123456 2025
কারিগরি বোর্ড: HSC TEC 123456 2025
সব শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রে এসএমএস পাঠাতে হবে 16222 নম্বরে। মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে গিয়ে শর্ট কোড লিখে যে কোনো সিম (জিপি, বাংলালিংক, রবি ও টেলিটক) দিয়ে এসএমএস করা যাবে।
