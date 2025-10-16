এইচএসসি পরীক্ষার ফল দেখা যাবে যেভাবে
এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার্থীদের অপেক্ষার প্রহর ফুরোচ্ছে আজ। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকার ১০টায় একযোগে সব শিক্ষা বোর্ড এ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করবে। শিক্ষার্থীরা নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে ফল জানতে পারবেন। ঘরে বসেও তারা ফল দেখতে পারবেন।
সাধারণ ৯টি ও মাদরাসা এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মিলিয়ে দেশে ১১টি শিক্ষা বোর্ড। এ বোর্ডগুলোর সমন্বিত মোর্চা বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি। কমিটির সদস্যরা এ তথ্য জানিয়েছেন।
ফলাফল দেখবেন যেভাবে
প্রথমত- নিজ নিজ শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে রেজাল্ট (Result) কর্নারে ক্লিক করে বোর্ড ও প্রতিষ্ঠানের EIIN নম্বর দিয়ে ফলাফল ডাউনলোড করা যাবে। সেখানে সব শিক্ষার্থীর ফলাফল থাকবে।
দ্বিতীয়ত- সব শিক্ষা বোর্ডের সমন্বিত ওয়েবসাইট http://www.educationboardresults.gov.bd/-তে প্রবেশ করে কোনো পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্রে থাকা রোল নম্বর ও নিবন্ধনপত্রে থাকা রেজিস্ট্রেশন নম্বর নির্ধারিত স্থানে দিয়ে রেজাল্ট শিট ডাউনলোড করা যাবে। এতে ওই শিক্ষার্থীর সবগুলোর বিষয়ের ফলাফল থাকবে।
তৃতীয়ত-ফল প্রকাশের পর মোবাইল ফোন (যে কোনো সিম) থেকে এসএমএসের মাধ্যমে ইংরেজিতে এইচএসসি লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর; এরপর স্পেস দিয়ে পরীক্ষার বছর লিখে 16222 নম্বরে পাঠাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ: কোনো শিক্ষার্থীর বোর্ড ঢাকা হলে তাকে লিখতে হবে- HSC DHA 123456 2025 লিখে 16222-তে পাঠাতে হবে।
চলতি বছর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২৬ জুন, যা শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৩ আগস্ট। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত করে পুনরায় সূচি প্রকাশ করে পরীক্ষা নেওয়ায় তা শেষ হয় ১৯ আগস্ট। নিয়ম অনুযায়ী, লিখিত পরীক্ষা শেষের দিন থেকে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করতে হয়।
এবার ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নিতে ফরম পূরণ করেন ১২ লাখ ৫১ হাজার ১১১ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ৬ লাখ ১৮ হাজার ১৫ ছাত্র এবং ৬ লাখ ৩৩ হাজার ৯৬ ছাত্রী। সারাদেশে ২ হাজার ৭৯৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়। তবে এ পরীক্ষায় প্রায় ২৭ হাজার শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন। এ কারণে ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছেন মূলত সোয়া ১২ লাখের মতো পরীক্ষার্থী।
