এইচএসসির ফল আজ, অপেক্ষা ফুরোচ্ছে সাড়ে ১২ লাখ পরীক্ষার্থীর

প্রকাশিত: ০৭:২০ এএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
ফাইল ছবি

চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর)। এদিন সকাল ১০টায় স্ব স্ব শিক্ষা বোর্ড থেকে ফল ঘোষণা করা হবে। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বোর্ডের ওয়েবসাইট ও মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানতে পারবেন।

এবার ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নিতে ফরম পূরণ করেন ১২ লাখ ৫১ হাজার ১১১ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ৬ লাখ ১৮ হাজার ১৫ ছাত্র এবং ৬ লাখ ৩৩ হাজার ৯৬ ছাত্রী। সারাদেশে ২ হাজার ৭৯৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়। তবে এ পরীক্ষায় প্রায় ২৭ হাজার শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছেন সোয়া ১২ লাখেরও কিছু বেশি শিক্ষার্থী।

এবারের ফলাফল ব্যতিক্রম হতে পারে
দেশে সাধারণ ৯টি ও মাদরাসা এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মিলিয়ে ১১টি শিক্ষা বোর্ড। এ বোর্ডগুলোর সমন্বিত মোর্চা বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি। কমিটির সভাপতি ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. খন্দোকার এহসানুল কবির। আর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিটির আহ্বায়ক ঢাকা বোর্ডেরই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম কামালা উদ্দিন হায়দার।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক খন্দোকার এহসানুল কবির বলেন, ‘সব শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল প্রস্তুত। এ ফল একযোগে সকাল ১০টায় প্রকাশ করা হবে। শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অনলাইনে ফলাফল দেখতে পারবেন।’

ফলাফল কেমন হতে পারে-এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘ফল প্রকাশের পরই বলা যাবে কেমন হবে। তবে এবার পূর্ণ সময়, পূর্ণমান ও পূর্ণ সিলেবাসে স্বাভাবিক ধারায় পরীক্ষা হয়েছে। সেক্ষেত্রে করোনাকালে যেমন ফলাফল হয়েছিল, তার চেয়ে ব্যতিক্রম হতে পারে। তবে সেটা ফল প্রকাশের পরই বোঝা যাবে।’

ফলাফল দেখা যাবে যেভাবে
নিজ নিজ শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটের রেজাল্ট (Result) কর্নারে ক্লিক করে বোর্ড ও প্রতিষ্ঠানের EIIN–এর মাধ্যমে ফলাফল ডাউনলোড করতে পারবেন। ফলাফল নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা বোর্ডগুলোর সমন্বিত ওয়েবসাইট ঠিকানা www.educationboardresults.gov.bd-তে প্রবেশ করে ফলাফল সংগ্রহ করতে পারবেন।

এছাড়া নির্ধারিত Short Code–16222–এ এসএমএসের মাধ্যমে ফলাফল পাবেন শিক্ষার্থীরা। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর এসএমএসের মাধ্যমে HSC Board Name (First 3 Letters) Roll Year টাইপ করে 16222 নম্বরে পাঠাতে হবে শিক্ষার্থীদের।উদাহরণ: কোনো শিক্ষার্থীর বোর্ড ঢাকা হলে তাকে লিখতে হবে- HSC Dha 123456 2025 লিখে 16222–তে পাঠাতে হবে।

এদিকে, শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা পত্রিকা অফিসে সশরীরে গিয়ে কোনো ফলাফল পাওয়া যাবে না বলেও জানিয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড।

ফল পুনর্নিরীক্ষণ যেভাবে
এদিকে, ঢাকা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এইচএসসির পরীক্ষার ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণের জন্য নির্ধারিত নিয়মে আগামী ১৭ থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হবে। আবেদন পদ্ধতি শিক্ষা বোর্ডগুলোর ওয়েবসাইট ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হবে।

গত ২৬ জুন এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু হয়েছিল, যা শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৩ আগস্ট। কিন্তু কয়েক বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত করে পুনরায় সূচি প্রকাশ করে পরীক্ষা নেওয়ায় তা শেষ হয় ১৯ আগস্ট। নিয়ম অনুযায়ী- লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে হিসাব ধরেই তার আগেই ফল প্রকাশ করছে বোর্ডগুলো।

