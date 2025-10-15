  2. শিক্ষা

শাহবাগ ব্লকেড করলেন শিক্ষকরা, যান চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৩ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
দাবি আদায়ে শাহবাগ অবরোধ করেছেন শিক্ষকরা/ছবি: মাহবুব আলম

মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ভাতাসহ তিন দফা দাবিতে এবার শাহবাগ ব্লকেড করেছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুর ২টার দিকে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেন তারা।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে টানা চতুর্থ দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করছিলেন এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা। তবে দাবি পূরণে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পাওয়ায় শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়েছেন তারা।

শাহবাগ অবরোধের ফলে যানচলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। এর আগে শিক্ষকরা যেন শাহবাগে প্রবেশ করতে না পারেন সেজন্য শাহবাগ থানার সামনে ব্যারিকেড দেয় পুলিশ। পরে ব্যারিকেড সরিয়ে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেন শিক্ষকরা।

