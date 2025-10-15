  2. শিক্ষা

শাহবাগ ব্লকেড করতে শহীদ মিনার থেকে শিক্ষকদের যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০১ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
বাড়িভাড়া ভাতাসহ তিন দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে টানা চতুর্থ দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করছিলেন শিক্ষকরা। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী দাবি আদায়ে সরকার থেকে কোন সাড়া না পাওয়ায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শাহবাগ ব্লকেড করতে যাত্রা শুরু করেছে শিক্ষকরা।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুর ১ টা ৪০ মিনিটের দিকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শাহবাগ অভিমুখে যাত্রা শুরু করে শিক্ষকরা৷

এসময় ‘দাবি মোদের যৌক্তিক, ২০ পার্সেন্ট বাড়িভাড়া চাই’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন শিক্ষকরা।

এর আগে দুপুরে জাতীয় শহীদ মিনারে শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বলেছেন, বাড়িভাড়া ২০ শতাংশের একটুও কম হবে না। চিকিৎসা ভাতা ১ হাজার ৪৯৯ টাকা হলেও হবে না, ১৫০০ টাকা করতে হবে। আর কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ৭৫ শতাংশই দিতে হবে। না হলে আন্দোলন চালিয়ে যাবো।

