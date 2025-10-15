৪৯তম বিসিএসের ফল কবে, কাট মার্কস নির্ধারণ কীভাবে
৪৯তম বিশেষ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার (এমসিকিউ টাইপ) ফলাফল আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) প্রকাশ করা হতে পারে। এ লক্ষ্যে কাজ করছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। তবে কোনো কারণে বৃহস্পতিবার ফল প্রকাশ করা সম্ভব না হলে, তা আগামী রোববার (১৯ অক্টোবর) প্রকাশ করা হবে।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান জাগো নিউজকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ‘ফল প্রকাশের জন্য কাজ করছে পিএসসি। কাজ শেষ হলে আগামীকাল বৃহস্পতিবার ফল প্রকাশ করা হতে পারে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে আগামী রোববার ফল প্রকাশ করা হবে। আমাদের লক্ষ্য রোববারেরর মধ্যেই ফল প্রকাশ করা।’
ফল প্রকাশের ধরন সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘বিশেষ এ বিসিএসে নিয়োগ দেওয়া হবে বিষয়ভিত্তিক। কোন বিষয়ে কত পদ, তার ওপর ভিত্তি করে প্রার্থীদের প্রাথমিকভাবে উত্তীর্ণ করা হবে। যদি কোনো বিষয়ে ২০টি পদ থাকে, তাহলে ৩০-৩৫ জনকে হয়তো উত্তীর্ণ করা হবে। তাদেরই মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। ফলে এ বিসিএসে কাট মার্কস একেক বিষয়ে একেক রকম হতে পারে।’
গত ১০ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ৪৯তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা (এমসিকিউ টাইপ) অনুষ্ঠিত হয়। শুধু ঢাকা মহানগরে এ পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল। এতে অংশ নিতে আবেদন করেন ৩ লাখ ৭৪ হাজার ৭৫২ জন। তবে ঠিক কতজন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন, সে তথ্য জানায়নি পিএসসি।
পিএসসি সূত্র জানায়, বিশেষ এ বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে দেশের সরকারি কলেজ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে শিক্ষক সংকট দূর করা হবে। সেজন্য দ্রুত ফল প্রকাশ করা হবে এবং শিগগির মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া শুরু করা হবে।
এদিকে, পিএসসির রোডম্যাপ অনুযায়ী—৪৯তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ২৬ অক্টোবর থেকে শুরু করা হবে। এতে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা অংশ নিতে পারবেন।
পিএসসির একজন নারী সদস্য নাম প্রকাশ না করে জাগো নিউজকে বলেন, ‘মৌখিক পরীক্ষা চলতি মাসেই শুরু হবে। নভেম্বরের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষা শেষে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চূড়ান্ত ফল বা নিয়োগের সুপারিশ করা হতে পারে। ফলাফল প্রস্তুতের কাজ দ্রুত শেষ হলে তার আগেও, অর্থাৎ নভেম্বরের শেষ সপ্তাহেও ফল প্রকাশ করা হতে পারে।’
বিজ্ঞপ্তির তথ্যমতে—৪৯তম বিসিএসের মাধ্যমে দেশের সরকারি সাধারণ কলেজে বিভিন্ন বিভাগে প্রভাষক পদে ৬৫৩টি শূন্যপদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আর সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ৩০টি শূন্যপদে প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া হবে।
সবচেয়ে বেশি ৬১টি শূন্যপদ বাংলা বিভাগে। এছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৫৫টি, ইংরেজিতে ৫০টি, অর্থনীতিতে ৪০টি, দর্শনে ৩০টি, রসায়নে ৩০টি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ৩২টিসহ বিভিন্ন বিভাগে প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া হবে।
