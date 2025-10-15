শহীদ মিনারে আজও শিক্ষকদের অবস্থান, কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা

শহীদ মিনারে আজও শিক্ষকদের অবস্থান, কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা
মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া-ভাতাসহ তিন দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে টানা চতুর্থ দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষকরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন তারা।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকা ঘুরে দেখা যায়, শিক্ষকরা দাবি আদায়ে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন।
এসময় মাইকে ঘোষণা দেওয়া হয়, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের কর্মসূচি চলমান থাকবে।
এদিকে, দুপুর ১২টার মধ্যে সরকার দাবি পূরণের ঘোষনা না দিলে শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচি আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন শিক্ষকরা।
