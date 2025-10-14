শিক্ষার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নতুন প্রধান প্রকৌশলী তারেক জাহেদী

শিক্ষার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নতুন প্রধান প্রকৌশলী তারেক জাহেদী
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ইইডি) প্রধান প্রকৌশলীর রুটিন দায়িত্ব পেয়েছেন মো. তারেক আনোয়ার জাহেদী। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপসচিব মনিরা হকের সই করা প্রজ্ঞাপনে তাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়।
এর আগে তারেক আনোয়ার জাহেদী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের রংপুর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর (সিভিল) দায়িত্বে ছিলেন। এ দফায় তাকে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে ‘চলতি দায়িত্ব’ দিয়ে দিয়ে তাকে অধিদপ্তরটির প্রধানের ‘রুটিন দায়িত্ব’ দেওয়া হলো।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন) পদে মো. তারেক আনোয়ার জাহেদীকে অতিরিক্তি প্রধান প্রকৌশলীর (চলতি দায়িত্ব) এবং প্রধান প্রকৌশলীর (রুটিন) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
এদিকে বর্তমান প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করা মো. আলতাফ হোসেনকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের রাজশাহী সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিভিল) পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।
