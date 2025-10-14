  2. শিক্ষা

শিক্ষা উপদেষ্টা ও সচিবকে আইনি নোটিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৩ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব রেহেনা পারভীনকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক নিয়োগে নজিরবিহীন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরারকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব রেহেনা পারভীনকেও এ নোটিশ পাঠানো হয়।

নোটিশে গত ৬ অক্টোবর প্রকাশিত মাউশির মহাপরিচালক নিয়োগে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায় উপদেষ্টা ও সচিবের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) থাকা মাউশির মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন উইংয়ের পরিচালক অধ্যাপক আবেদ নোমানীর পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী কায়সারউজ্জামান মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) এ নোটিশ পাঠিয়েছেন। বিশেষ দূত মারফত শিক্ষা উপদেষ্টা ও সচিবকে এ নোটিশ পাঠানো হয় বলে জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন আইনজীবী কায়সারউজ্জামান।

নোটিশে জনপ্রশাসন সচিব ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে সই করা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরকারি কলেজ শাখা-১ এর উপ-সচিবকেও বিবাদি করা হয়েছে।

গত ৬ অক্টোবর মাউশির মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মাউশির মহাপরিচালক পদে কাজ করতে আগ্রহী বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ১৬তম এবং তদূর্ধ্ব ব্যাচের কর্মকর্তাদের আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্তসহ অফলাইনে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আগ্রহী প্রার্থীকে সৎ, দায়িত্বপরায়ণ এবং প্রশাসনিক কাজে দক্ষ হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক।

শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা জানান, মহাপরিচালক খুঁজতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়াটা মাউশির ইতিহাসে নজিরবিহীন। একজন ডিজি দায়িত্বে রয়েছেন, অথচ তার মধ্যেই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ডিজি খোঁজা হচ্ছে- এটা বর্তমান ডিজির জন্য অপমানজনক। এ সিদ্ধান্ত শিক্ষাপ্রশাসনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে।

