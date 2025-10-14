মাউশির ডিজিকে সরিয়ে দিলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাউশির ডিজিকে সরিয়ে দিলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালকের (ডিজি) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আজাদ খানকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে মাউশির বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপসচিব তানিয়া ফেরদৌসের সই করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা ও মাউশির মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আজাদ খানকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত মাউশির ওএসডি কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করা হলো। অবিলম্বে এ আদেশ কার্যকর করা হবে।
গত ৬ অক্টোবর বর্তমান ডিজি দায়িত্বে থাকা অবস্থায়ই নতুন ডিজি খুঁজতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর পরদিন ৭ অক্টোবর ডিজির পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব রেহেনা পারভীনকে চিঠি দেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আজাদ খান। তাতে তিনি স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেন।
