কোথাও আইন লঙ্ঘন হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে: শিক্ষা উপদেষ্টা

কোথাও আইন লঙ্ঘন হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে: শিক্ষা উপদেষ্টা
শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার বলেছেন, উচ্চশিক্ষার প্রশাসনিক কাঠামো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে। যদি কোথাও নীতিমালা বা আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে থাকে, তা দ্রুত যাচাই ও সংশোধনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ‘উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমের গতিশীলতা ও পারস্পরিক কর্মসম্পর্ক জোরদার’ শীর্ষক কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে ইউজিসি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিনিধি, উপাচার্য ও রেজিস্ট্রাররা অংশ নেন।
শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, আজকের কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভিজ্ঞতা ও পরামর্শকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করছি। এ আলোচনা এখানেই শেষ নয়; এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে আমরা কাঠামোগত ও নীতিগত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে টেকসই সমাধানের পথে এগিয়ে যাবো।
‘শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির মধ্যে নিয়মিত যৌথ কনসালটেশন আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হবে, যেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমস্যা দ্রুত সমাধান করা সম্ভব হয়’- বলেও জানান তিনি।
কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপিত হলে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনা আরও গতিশীল, জবাবদিহিমূলক ও মানসম্মত হবে।
কর্মশালায় বর্তমান চ্যালেঞ্জ, প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা, নীতিগত সমন্বয়, যোগাযোগ ঘাটতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবনী পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কর্মশালার আলোচনা উচ্চশিক্ষাখাতে নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশক ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন অংশীজনেরা।
