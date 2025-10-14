  2. শিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণির সাড়ে ৫ কোটি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের অনুমোদন

প্রকাশিত: ০৪:৫০ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
আগামী শিক্ষাবর্ষের (২০২৬ সাল) মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) নবম শ্রেণি, দাখিল নবম শ্রেণি, এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল) নবম শ্রেণি এবং কারিগরি ট্রেড নবম ও দশম শ্রেণির বিনামূল্যের ৫ কোটি ৫৪ লাখ ৯০ হাজার ৮৬৯টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কমিটির সভাপতি অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বৈঠকে ভার্চ্যুয়ালি অংশ নেন।

বৈঠক সূত্রে জানা যায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ থেকে ২০২৬ সালের জন্য মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) নবম শ্রেণি, দাখিল নবম শ্রেণি, এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনাল নবম শ্রেণি এবং কারিগরি ট্রেড নবম ও দশম শ্রেণির বিনামূল্যের ৫ কোটি ৫৪ লাখ ৯০ হাজার ৮৬৯টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের প্রস্তাব নিয়ে আসা হয়।

উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করে অনুমোদন দিয়েছে। ২২৩টি দরপতনের মাধ্যমে এসব পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ হচ্ছে। এতে মোট ব্যয় হবে ৪৭৯ কোটি ৮২ লাখ ৪৪ হাজার ৯২৭ টাকা।

এদিকে বৈঠকে কুমিল্লা সড়ক জোনের অধীন নোয়াখালী সড়ক বিভাগের ‘কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ (আর-১৪০) (লক্ষ্মীপুর আন্তঃজেলা বাসস্ট্যান্ড হতে বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা) এবং বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ী-রামগঞ্জ (আর-১৪২) (সোনাইমুড়ী হতে রামগঞ্জ) আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪-লেন সড়ক উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের দুটি প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছিল। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করার কথা ছিল, কিন্তু উপযুক্ত প্রতিনিধি না থাকায় প্রস্তাব দুটি বৈঠকে উপস্থাপিত হয়নি।

