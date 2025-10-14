  2. শিক্ষা

প্রকাশিত: ১২:০০ এএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গলবারের সব পরীক্ষা স্থগিত

দেশের সব সরকারি কলেজে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা। এ কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সব সরকারি-বেসরকারি কলেজের মঙ্গলবারের (১৪ অক্টোবর) পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণবশত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠাতব্য ২০২৩ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা এবং প্রফেশনাল কোর্সের সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়, ২০২৩ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স তৃতীয় বর্ষের স্থগিত পরীক্ষা (গণিত (১৩৩৭০৩)/ উচ্চাঙ্গ সংগীত ব্যবহারিক (১৩৪৫০২) ৬ষ্ঠ পত্র) আগামী ২৮ অক্টোবর ২০২৫ রোজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে।

তবে গত ১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষার অন্যান্য তারিখ, বিষয় ও বিষয়কোড অপরিবর্তিত থাকবে। এছাড়া প্রফেশনাল কোর্সের স্থগিতকৃত পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তীতে জানানো হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসংক্রান্ত অথবা যে কোন তথ্যের জন্য www.nu.ac.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি ব্যতিত অন্য কোন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসরণ না করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

