  2. শিক্ষা

ঢাবি সাদা দল

আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর পুলিশের আক্রমণ মানবাধিকারের লঙ্ঘন

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৯ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর পুলিশের আক্রমণ মানবাধিকারের লঙ্ঘন
জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আন্দোলনকালে শিক্ষকদের ওপর চড়াও হয় পুলিশ/ছবি: জাগো নিউজ

তিন দফা দাবিতে আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ওপর পুলিশের আক্রমণ গণতান্ত্রিক অধিকার এবং মানবাধিকারের লঙ্ঘন বলে মন্তব্য করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল। সেই সঙ্গে তারা এ আক্রমণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মোর্শেদ হাসান খান এবং যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম ও অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার হামলার এ নিন্দা জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়, ন্যায্য ও মৌলিক অধিকার আদায়ের দাবিতে সভা-সমাবেশ করা নাগরিক অধিকার। এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আন্দোলন তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর পুলিশের লাঠিপেটা, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ ও জলকামান থেকে পানি ছোঁড়ার ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও অগ্রহণযোগ্য,সর্বোপরি অপ্রত্যাশিত।

শিক্ষকনেতারা বলেন, মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা দেড় হাজার টাকা ও উৎসব ভাতা ৭৫ শতাংশ করার দাবির পুরোটাই শিক্ষকদের মৌলিক অধিকার এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। তাদের কর্মসূচিতে পুলিশের হামলা আন্দোলনকারীদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকে দমন করার একটি অশুভ প্রচেষ্টা। এটি গণতান্ত্রিক অধিকার এবং মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

বিবৃতিতে দাবি করা হয়, সরকারকে দ্রুত শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি মেনে নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। আন্দোলনকারী শিক্ষকদের ওপর হামলায় জড়িত সব পুলিশ সদস্যকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। সেইসঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয়করণের প্রক্রিয়া শুরুর জন্য সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

ঢাবি সাদা দলের নেতারা হামলার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষকদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। পাশাপাশি আশা প্রকাশ করেন, সরকার শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি ও অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের দাবি মেনে নেবে।

এমএইচএ/একিউএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।