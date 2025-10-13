  2. শিক্ষা

এইচএসসির ফল প্রকাশের তারিখ জানালো শিক্ষা বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৫ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
ওয়েবসাইট ও এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানা যাবে/ফাইল ছবি

চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ জানিয়েছে বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি। বোর্ডের ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১৬ অক্টোবর সকাল ১০টায় স্ব স্ব শিক্ষা বোর্ড থেকে এ ফল প্রকাশ করা হবে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিকেলে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. খন্দোকার এহসানুল কবির।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ১৬ অক্টোবর ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, মাদরাসা এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে। এদিন সকাল ১০টায় স্ব স্ব বোর্ড থেকে ফল প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিকে, ঢাকা বোর্ডে বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় ও ফলাফলের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলবে কমিটির সভাপতি অধ্যাপক খন্দোকার এহসানুল কবির।

ফল পাওয়া যাবে যেভাবে

শিক্ষার্থীরা ওয়েবসাইটের ‘Result’ কর্নারে গিয়ে বোর্ড ও প্রতিষ্ঠানের ইআইআইএন নম্বর দিয়ে ফলাফল ডাউনলোড করতে পারবেন। এছাড়া নিজ নিজ কলেজে গিয়েও শিক্ষার্থীরা ফল জানতে পারবেন।

অন্যদিকে এসএমএসের মাধ্যমে ফল পাওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে নির্ধারিত শর্ট কোড লিখে 16222 নম্বরে এসএমএস পাঠালে ফিরতি মেসেজে ফল জানিয়ে দেওয়া হবে।

চলতি বছর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২৬ জুন, যা শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৩ আগস্ট। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত করে পুনরায় সূচি প্রকাশ করে পরীক্ষা নেওয়ায় তা শেষ হয় ১৯ আগস্ট। নিয়ম অনুযায়ী, লিখিত পরীক্ষা শেষের দিন থেকে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করতে হয়।

এবার ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নিতে ফরম পূরণ করেন ১২ লাখ ৫১ হাজার ১১১ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ৬ লাখ ১৮ হাজার ১৫ ছাত্র এবং ৬ লাখ ৩৩ হাজার ৯৬ ছাত্রী। সারাদেশে ২ হাজার ৭৯৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়।

তবে এ পরীক্ষায় প্রায় ২৭ হাজার শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছেন মূলত সোয়া ১২ লাখের মতো এইচএসসি পরীক্ষার্থী।

