বেতন-ভাতা বাড়ানোর দাবি
তীব্র রোদ উপেক্ষা করে শহীদ মিনারে শিক্ষকদের অবস্থান
বেতন-ভাতা বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা তীব্র রোদ উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে অবস্থান করছেন।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) দুপুরে শহীদ মিনার এলাকা ঘুরে এমন দৃশ্য দেখা যায়। শিক্ষকরা বিক্ষিপ্তভাবে শহীদ মিনারের আশপাশে অবস্থান করছেন।
একপাশে মাইকে দাবির সমর্থনে বক্তব্য দেন শিক্ষকরা। তারা বলেন, আমাদের শিক্ষকদের ওপর হামলা হচ্ছে। শিক্ষকরা জাতির মেরুদণ্ড, তাদের ওপর হামলা করা হচ্ছে। এটা আমাদের জন্যে লজ্জার।
শিক্ষকদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল সংসদের ভিপি আজিজুল হক। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এরইমধ্যে অনেক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো, ৫ আগস্টের পরে অনেক কমিশন তারা গঠন করেছে। কিন্তু শিক্ষা সংস্কারে কোনো কমিশন গঠন করে নাই।
তিনি বলেন, আমার বাবাসহ শিক্ষকরা রাস্তায় বসে আছেন ভাতা বাড়ানোর জন্যে, এটা সামগ্রিকভাবে জাতি হিসেবে আমাদের জন্যে লজ্জার। আজকে বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজের পাশে তাদের সন্তানরা, তাদের ছাত্ররা এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দাঁড়িয়েছি। আমরা এই বৈষম্যের শেষ না দেখে ছাড়বো না।
সংহতি জানিয়ে জাতীয় ছাত্র সমাজের (পার্থ) আহ্বায়ক সাইফুল আলম বলেন, বাংলাদেশই মনে হয় একমাত্র রাষ্ট্র, যেখানে সবসময় নায্য দাবির জন্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের রাস্তায় নামতে হয়। রাজপথে নেমে মার না খাওয়া পর্যন্ত, জেলে না যাওয়া পর্যন্ত দাবি আদায় হয় না। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি বিরল। আমরা অবিলম্বে আমাদের শিক্ষকদের দাবি মেনে নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।
