শিক্ষা ভবন অভিমুখে সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের পদযাত্রা

প্রকাশিত: ১২:১৬ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
শিক্ষা ভবন অভিমুখে সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের পদযাত্রা
রাজধানীর সরকারি সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের পদযাত্রা

শিক্ষা ভবন অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করেছেন রাজধানীর সরকারি সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন-২০২৫’ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে সোমবার (১৩ অক্টোবর) বেলা সোয়া ১১টার দিকে শিক্ষার্থীদের এই পদযাত্রা শুরু হয়।

নির্ধারিত রোডম্যাপ অনুযায়ী, বেলা সোয়া ১১টার দিকে নীলক্ষেত দিয়ে ঢাকা কলেজ শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ভবনের দিকে রওনা করেন।
তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরাও। এরপর পলাশী হয়ে বকশীবাজারে পৌঁছে বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে পদযাত্রা করেন।

একই সময়ে কবি নজরুল সরকারি কলেজ ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের শিক্ষার্থীরাও শিক্ষা ভবনের পথে রওনা দেন। অন্যদিকে সরকারি তিতুমীর কলেজ, মিরপুর বাংলা কলেজ ও বাঙলা কলেজের শিক্ষার্থীরাও নিজ নিজ অবস্থান থেকে পদযাত্রায় যোগ দিতে বের হয়েছেন।

এদিকে শিক্ষার্থীদের এ কর্মসূচি ঘিরে এলাকাজুড়ে নেওয়া হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। মোতায়েন করা হয়েছে বিপুল পুলিশ সদস্য; প্রস্তুত রাখা হয়েছে জলকামান ও সাঁজোয়া যান।

শিক্ষার্থীরা জানান, সরকারঘোষিত প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় আইন দ্রুত বাস্তবায়নের কোনো সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ না থাকায় তারা চরম অনিশ্চয়তায় রয়েছেন।

এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘আমরা আর কোনো কালক্ষেপণ চাই না। বিশ্ববিদ্যালয় যে মডেলেই হোক, অংশীজনদের মতামতের আলোকে দ্রুত খসড়া হালনাগাদ করে অধ্যাদেশ দিতে হবে।’

আন্দোলনের দায়িত্বশীল মো. নাঈম হাওলাদার বলেন, অধ্যাদেশ জারির চূড়ান্ত দিনক্ষণ না জানানো হলে শিক্ষার্থীরা অধ্যাদেশ নিয়েই তবে পড়ার টেবিলে ফিরবে।

জানা গেছে, চলতি বছরের ২৬ মার্চ সরকার রাজধানীর সাত সরকারি কলেজকে পৃথক করে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের ঘোষণা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রস্তাবিত নাম নির্ধারণ করে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’। কলেজগুলো হলো—ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, মিরপুর বাংলা কলেজ এবং সরকারি তিতুমীর কলেজ।

