সারাদেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের কর্মবিরতি, শহীদ মিনারে অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৬ এএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পলিথিন বিছিয়ে খোলা আকাশে নিচে রাত কাটাচ্ছেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা/ছবি: জাগো নিউজ

বাড়িভাড়া বাড়ানোর দাবি ও শিক্ষকদের কর্মসূচিতে হামলার প্রতিবাদে দেশের সব এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু হয়েছে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল থেকে এ কর্মবিরতি শুরু করেন শিক্ষকরা। এতে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস-পরীক্ষাসহ সব ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, লালমনিরহাট, রাজশাহী, চাঁদপুর, ঢাকার অন্তত ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে শিক্ষকদের এ কর্মবিরতির খবর নিশ্চিত হওয়া গেছে।

কুষ্টিয়া মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রভাষক শাহানারা বেগম সোমবার সকালে জাগো নিউজকে জানান, তারা অনেকে ঢাকায় অবস্থান কর্মসূচিতে আসতে পারেননি। সেজন্য ঘোষিত পূর্ণ কর্মবিরতি কর্মসূচি পালন করছেন। ঢাকায় শিক্ষকদের অবস্থান থেকে যে কোনো কর্মসূচি ঘোষণা করা হলে তা সফল করবেন।

এদিকে, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রাত কাটানোর পর সকাল থেকে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেছেন ঢাকায় অবস্থান করা শিক্ষকরা। তারা পরবর্তী সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত এ কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন।

এমপিওভুক্ত শিক্ষক জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী জাগো নিউজ বলেন, সীমাহীন কষ্ট ও দুর্ভোগের মধ্যদিয়ে শিক্ষকরা শহীদ মিনারে খোলা আকাশের নিচে রাত পার করেছেন। এত কিছুর পর শিক্ষকরা আর খালি হাতে ঘরে ফিরতে চান না। প্রজ্ঞাপন আদায় করে নিয়েই শিক্ষকরা ক্লাসে ফিরবেন।

