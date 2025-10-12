  2. শিক্ষা

প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে আটক ৬ শিক্ষকের মুক্তি দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩৯ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচিতে লাঠিচার্জের পর ছয়জনকে আটক করে পুলিশ/ ছবি- জাগো নিউজ

বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ানোর দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচিতে লাঠিচার্জের পর ছয়জনকে আটক করেছে পুলিশ। তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোট।

রোববার (১২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ছয় শিক্ষকের নাম-পরিচয়সহ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তাদের মুক্তির দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

শিক্ষকদের দেওয়া তথ্যমতে, ছয়জন শিক্ষক এখনো আটক রয়েছেন। তারা হলেন- টাঙ্গাইলের নাগপুরের আনোয়ার হোসেন, লক্ষ্মীপুর সদরের আজাদ হোসেন মিরাজ, পাবনা সদরের ইউসুফ আলী, বরিশালের মুলাদীর রেজাউল করিম, চাঁদপুর সদরের নেওয়াজ মোরশেদ ও রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর মামুন মিজি।

আটক এ ছয় শিক্ষককে অবিলম্বে মুক্তি না দিলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের নেতারা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক শিক্ষকদের থানায় রাখা হয়েছে। তাদের মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

