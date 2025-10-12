  2. শিক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৯ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ‌অধ্যাদেশ বাস্তবসম্মত হবে

রাজধানীর সরকারি সাতটি কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ ঘিরে মুখোমুখি শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকরা চাইছেন, কলেজগুলো স্বতন্ত্র রেখে বিশ্ববিদ্যালয় কাঠামো করা হোক। আর শিক্ষার্থীরা চাইছেন পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। অবশ্য শিক্ষার্থীদের একটি অংশও শিক্ষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন।

তিন পক্ষের এমন মুখোমুখি অবস্থানে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন শিক্ষার্থীরা। তবে সব পক্ষের মতামত নিয়ে কার্যকর ও বাস্তবসম্মত অধ্যাদেশ শিগগির জারি করা হবে বলে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

রোববার (১২ অক্টোবর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা খালিদ মাহমুদের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেছে, প্রস্তাবিত ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’ অধ্যাদেশের খসড়া বিষয়ে অংশীজনসহ সর্বসাধারণের মতামত গ্রহণের উদ্দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইটে গত ২৪ সেপ্টেম্বর খসড়াটি প্রকাশ করা হয়, যা ৯ অক্টোবর পর্যন্ত উন্মুক্ত ছিল। এরই মধ্যে ৬ হাজারেরও বেশি মতামত পাওয়া গেছে।

‌এতে আরও বলা হয়, বর্তমানে মতামতগুলো সংকলন ও বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ অংশীজনদের সঙ্গে শিগগির ধারাবাহিক পরামর্শ সভা আয়োজন করা হবে। অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সবার মতামতের প্রতিফলন ঘটবে বলে আশা করা যায়।

‘অংশীজনের গঠনমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল মতামতের ভিত্তিতে এবং বিধিসম্মত প্রক্রিয়ায় খসড়া পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণ শেষে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক; সর্বোপরি শিক্ষাব্যবস্থার সর্বোত্তম কার্যকারিতা নিশ্চিত করার উপযোগী ও বাস্তবসম্মত অধ্যাদেশ প্রণয়নের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কনসালটেশান প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা দিতে সংশ্লিষ্টদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে’- উল্লেখ করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে।

