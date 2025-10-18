আয়কর আইনের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করলো এনবিআর

আয়কর আইনের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করলো এনবিআর
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বাংলা ভাষায় প্রণীত ‘আয়কর আইন, ২০২৩’-এর Authentic English Text বা ইংরেজি সংস্করণ সরকারি গেজেট নোটিফিকেশন আকারে প্রকাশ করেছে।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানায় এনবিআর।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলা ভাষায় প্রণীত আয়কর আইনটি ২০২৩ সালে প্রণয়ন করে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ বাতিল করা হয়। তবে শুরু থেকেই দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের দাবি ছিল, আইনটির একটি নির্ভরযোগ্য ইংরেজি সংস্করণ সরকারি গেজেটে প্রকাশ করার, যেন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী কর ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়।
ইংরেজি সংস্করণের অনুপস্থিতিতে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আইনটির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন। ফলে কর বিষয়ক নানা জটিলতা তৈরি হতো, যা বিনিয়োগ পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতো।
এনবিআর মনে করে, আইনটির সরকারি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের ফলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে করব্যবস্থা সম্পর্কে আস্থা আরও বাড়বে এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্পষ্টতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
এনবিআর জানিয়েছে, কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২-এর ইংরেজি সংস্করণ সরকারি গেজেটে প্রকাশের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে। অচিরেই এ দুটি আইনের ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশিত হবে।
