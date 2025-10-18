‘রেজাল্টের খুশিতে, দোয়া দিলাম বিকাশ-এ’

‘রেজাল্টের খুশিতে, দোয়া দিলাম বিকাশ-এ’
এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। এবার শিক্ষার্থীদের এই আনন্দঘন সাফল্য উদযাপন করতে বিকাশ অ্যাপের সেন্ড মানিতে যুক্ত হলো অভিনন্দন কার্ড। ‘রেজাল্টের খুশিতে, দোয়া দিলাম বিকাশ-এ’ সম্বলিত দুইটি নান্দনিক কার্ড অ্যাপে যুক্ত করা হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এই পর্বের সফলতাকে উদযাপন করা, শুভেচ্ছা জানানোর ঐতিহ্য বহু পুরোনো। অগ্রজরা শুভেচ্ছা হিসেবে টাকা দেওয়ার চলটাও ছিল প্রথাগত। সেই ধারা আজও অব্যাহত। বিকাশ অ্যাপে এইচএসসি শিক্ষার্থীদের জন্য অভিনন্দন পাঠানোর এবারের বিশেষ সুবিধা দূরে থেকেও আনন্দে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।
এইচএসসি পাস করা শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানাতে বিকাশ অ্যাপের সেন্ড মানি আইকনে গিয়ে পরের ধাপে মোবাইল নম্বর দিতে হবে। এরপরে টাকার অঙ্ক বসিয়ে অভিনন্দন কার্ড নির্বাচন করতে হবে। পরের ধাপে কার্ডের দেওয়া ম্যাসেজ “তোমার জীবনে আসুক সাফল্য, আর তুমি পৌঁছে যাও উন্নতির শীর্ষে” নির্বাচন করতে পারেন অথবা গ্রাহক চাইলে নিজের পছন্দমত শুভেচ্ছা বার্তা লিখে সংযুক্ত করে নিতে পারেন। কার্ডের নিচের অংশে নাম বা স্বাক্ষর বা নিজের পছন্দমত সম্পর্কের নামও যুক্ত করে দিতে পারবেন। এরপর পিন দিয়ে লেনদেন সম্পন্ন করলে যাকে পাঠানো হয়েছে তার কাছে অভিনন্দন বার্তাসহ শুভেচ্ছা পৌঁছে যাবে।
ঈদ, বৈশাখসহ বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা পাঠাতে বিকাশ অ্যাপের এই গ্রিটিংস কার্ড বেশ জনপ্রিয়। বার্তা ও ছবি সম্বলিত গ্রিটিংস কার্ডগুলো গ্রহণ করে তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করে নিজেদের অনুভূতিও প্রকাশ করতে পারছেন প্রিয়জনরা।
