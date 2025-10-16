বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে পোশাক কারখানা স্থাপন করবে চীনা প্রতিষ্ঠান
চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে অবস্থিত বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে উচ্চমানসম্পন্ন পোশাক কারখানা স্থাপন করবে চীনা প্রতিষ্ঠান অক্টোবর৪১২৮ (বিডি) লিমিটেড।
কারখানাটিতে ১৯ দশমিক ৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে প্রতিষ্ঠানটি। এতে দুই হাজার ৭৮৮ বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
প্রতিষ্ঠানটি বছরে ৩০ লাখ স্কি, স্নো স্পোর্টস, হান্টিং ও মোটর রাইডার গিয়ার, ইনসুলেটেড শীতকালীন কোট, ডাউন জ্যাকেট ও প্যান্ট, রেইন গিয়ার, ওয়ার্কওয়্যার, রানিংওয়্যার, ইয়োগাওয়্যার এবং ওয়াটার স্পোর্টসওয়্যার তৈরি করবে।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) ঢাকায় বেপজা কমপ্লেক্সে এ বিষয়ে একটি চুক্তি সই হয়। এতে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন উপস্থিতি ছিলেন।
বেপজার সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. আশরাফুল কবীর ও অক্টোবর৪১২৮ (বিডি) লিমিটেডে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ তৌফিকুল আহসান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।
অনুষ্ঠানে বেপজা নির্বাহী চেয়ারম্যান বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলকে বিনিয়োগের গন্তব্য হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে ধন্যবাদ জানান এবং নির্বিঘ্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দেন।
চুক্তি সই অনুষ্ঠানে বেপজার সদস্য (প্রকৌশল) আবদুল্লাহ আল মামুন, সদস্য (অর্থ) আ ন ম ফয়জুল হক, বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ এনামুল হক, নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এ.এস.এম. আনোয়ার পারভেজ এবং অক্টোবর৪১২৮ (বিডি) লিমিটেডের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।
