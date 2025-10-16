  2. অর্থনীতি

বিডা চেয়ারম্যান

আমরা চাই বিদেশিরা যেন হয়রানিমুক্ত বিনিয়োগ পরিবেশ পান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩১ এএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
কর্মশালায় বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন/ছবি: সংগৃহীত

বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে যেন হয়রানিমুক্ত বিনিয়োগ পরিবেশ পান সেটাই আমাদের চাওয়া বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিডা আয়োজিত এক সচেতনতামূলক কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন।

বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ আরও সহজ, স্বচ্ছ ও দ্রুত করার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে বিডা এই কর্মশালার আয়োজন করে।

চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুনের সভাপতিত্বে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিডার মাল্টিপারপাস হলরুমে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এবং টিইপিপি প্রকল্প এতে সহযোগিতা করে।

কর্মশালায় আশিক চৌধুরী বলেন, ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয় করে চলছি। আমরা চাই, বিদেশি যারা বাংলাদেশে ব্যবসা করতে বা কাজ করতে আসেন, তারা যেন সহজ ও বন্ধুসুলভ হ্যাসেল ফ্রি (হয়রানিমুক্ত) ইনভেস্টমেন্ট পরিবেশ পান। এরই মধ্যে আমরা বিদেশিদের কর্মানুমতির একটি বড় অংশ ডিজিটাল করেছি, যেখানে বিডার অনুমতি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা ছাড়পত্র অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে আমরা অভিবাসন বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে ভিসা আবেদন প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল করার উদ্যোগ নিচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, বিনিয়োগকারীরা যেন সব সংস্থায় একই ধরনের অভিজ্ঞতা পান, তা নিশ্চিত করা জরুরি। তাই বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কোনো অযৌক্তিক ব্যবধান থাকা চলবে না।

কর্মশালায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পাসপোর্ট ও অভিবাসন অধিদপ্তর এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

এতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, বিডার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যেমে আমরা বিদেশি কর্মীদের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অনলাইনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। এখন পাসপোর্টসহ অন্যান্য সেবাগুলোর ডিজিটালিকরণে কাজ চলছে।

বিডার পরিচালক (আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ উন্নয়ন উইং) মো. আরিফুল হক বলেন, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা যদি নিয়মিত আমাদের অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জ জানান, তবে আমাদের সিদ্ধান্তগুলো আরও কার্যকর হবে এবং বিনিয়োগ সেবার মান উন্নত হবে।

জানা যায়, ২০২৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে বিডা প্রদত্ত নতুন কর্মসংস্থান অনুমতির সঙ্গে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইন করা হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারী ও কর্মীরা এখন বিডার ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) পোর্টাল bidaquickserv.org ব্যবহার করে আবেদন করতে পারবেন। সব তথ্য ও কাগজপত্র জমা দেওয়ার ২১ কর্মদিবসের মধ্যে যদি কোনো আপত্তি না ওঠে, তবে ছাড়পত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত হবে।

বিডা জানায়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরাপত্তা ছাড়পত্রের আবেদন না করলে ওয়ার্ক পারমিট বাতিল বলে গণ্য হবে। বিডা নিয়মিতভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ ও উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

