বিশ্ব খাদ্য ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল

প্রকাশিত: ০৯:৩৭ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
ইতালির রোমে বিশ্ব খাদ্য ফোরামে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দেন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

প্রতিনিধিদলে আরও রয়েছেন কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান ও অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি উইং) ড. মো. মাহমুদুর রহমান।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এ তথ্য জানানো হয়েছে।

উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল ফোরামে দেশের কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিয়ে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন সেশনে অংশ নেবে।

সফরকালে ইতালির ইন্টেরিয়র মিনিস্টারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা।

ইতালির রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদর দপ্তরে এ ফোরাম গত ১০ অক্টোবর শুরু হয়েছে। চলবে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত।

