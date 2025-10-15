  2. অর্থনীতি

১ ও ২ টাকার কয়েন নিতে অস্বীকৃতি আইনবিরোধী: বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রকাশিত: ০৯:০৭ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, ১ ও ২ টাকার ধাতব মুদ্রা (কয়েন) বৈধ এবং তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো প্রচলিত আইনের পরিপন্থী। বুধবার (১৫ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স অ্যান্ড পাবলিকেশন্স থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১ ও ২ টাকার ধাতব মুদ্রা লেনদেনে কেউ কেউ অনীহা প্রকাশ করছেন। কিন্তু কাগজের নোটের পাশাপাশি প্রচলিত সব ধরনের ধাতব মুদ্রাই বৈধ।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এসব মুদ্রা নগদ লেনদেনে গ্রহণ না করা আইনবিরোধী। সর্বসাধারণকে ১ ও ২ টাকার ধাতব মুদ্রা স্বাভাবিকভাবে লেনদেনে ব্যবহারের অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

